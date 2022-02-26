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Перед началом матча "Айнтрахта" с "Баварией" на табло появилась надпись "Stop it, Putin"

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Перед началом матча "Айнтрахта" с "Баварией" на табло появилась надпись "Stop it, Putin"

На стадионе во Франкфурте перед началом матча "Айнтрахта" с "Баварией" на табло появилась надпись "Stop it, Putin".

Кроме того, зрители и футболисты провели минуту молчания для памяти погибших в Украине.

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