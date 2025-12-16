Польша будет сворачивать закон об особом статусе для украинцев: что будет с 800+ и медициной

Польша планирует отменить спецусловия для украинцев

Правительство Польши меняет подход к украинским беженцам и готовит новые правила проживания в стране.

Это выяснило издание Interia.

На днях в список законодательных работ правительства внесли проект закона о поэтапном сворачивании решений, предусмотренных спецзаконом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом.

Как сообщила представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая, документ предусматривает, что после 4 марта 2026 года все украинцы в Польше будут трактоваться так же, как другие иностранцы.

«Проект подготовило Министерство внутренних дел и администрации, а ответственным за разработку новых решений является замминистра Чеслав Мрочек. С одной стороны, документ является следствием рекомендаций Европейской комиссии, а с другой — реакцией на громкое вето президента Кароля Навроцкого», — пишут редакторы издания.

Речь идет о прекращении действия спецзакона, принятого 12 марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Тогда закон ввел чрезвычайные правовые и организационные механизмы, позволяющие быстро регистрировать украинцев, подтверждать легальность их пребывания, обеспечивать доступ к базовым государственным услугам и уменьшать финансовую нагрузку на беженцев.

В МВД Польши объясняют, что цель нового закона — унифицировать систему поддержки для всех лиц под временной защитой, адаптировать нормы к новому этапу миграционной ситуации и перейти от чрезвычайных решений к системным.

«Через почти четыре года ситуация украинских беженцев в Польше стабилизировалась, а государственные органы и органы местного самоуправления научились работать с иностранцами в рамках стандартных процедур», — говорится в сообщении.

После 4 марта 2026 года — общие правила

Окончательный вид проекта еще не определен, ведь впереди межведомственные согласования. Впрочем, мотивация авторов документа уже известна.

По словам Каролины Галецкой, согласно рекомендациям Еврокомиссии по выходу из режима временной защиты для военных беженцев из Украины, законопроект предусматривает отказ от продления действующих специальных правил после 4 марта 2026 года.

В министерстве подчеркивают, что большинство украинских беженцев уже трудоустроились, их дети учатся в польских школах и интегрировались со сверстниками. Поэтому дальнейшее соблюдение специальных норм может создавать риск неравного отношения к другим иностранцам.

Проект закона предусматривает отмену положений спецзакона, создающих отдельную систему исключительно для граждан Украины, поэтапное сворачивание действующих решений и введение переходных норм для плавного перехода в новое правовое положение. Это касается, в частности, выплат семейных пособий, деятельности Фонда помощи, условий ведения бизнеса, прав студентов, продления срока действия виз и других документов, а также ряда прав детей, которые учатся в польских образовательных учреждениях.

Медицина, образование и 800+

Больше всего дискуссий в публичном пространстве вызывают вопросы доступа украинцев к системе здравоохранения, социальных выплат и образования. Как пояснили в МВД, украинцы и дальше смогут получать неотложную медицинскую помощь, однако для пользования другими медицинскими услугами им нужно будет работать и платить взносы. Аналогичные условия планируют применять и к программе 800+ — родители должны быть официально трудоустроены, чтобы получать выплаты.

В итоге проект закона предусматривает отказ от продления временной защиты для украинцев на действующих условиях и урегулирования их статуса по общим правилам, как для всех иностранцев. В то же время, до 4 марта 2027 года Польша гарантирует соблюдение норм относительно легальности пребывания военных беженцев в рамках временной защиты или других законных форм проживания.

Действующие правила помощи гражданам Украины остаются до 4 марта 2026 года.

Источники добавляют, что в МВД Польши надеются на принятие нового законопроекта еще в 2025 году.

Напомним, ранее уже говорилось, что Польша вместе с несколькими государствами Евросоюза получила исключение в общеевропейской программе расселения мигрантов. Брюссель разрешил Варшаве временно не участвовать в новой системе солидарности в отношении мигрантов.

Также в Евросоюзе учли искусственно созданный Минском на польской границе миграционный кризис. По согласованным ранее правилам, страны ЕС должны либо размещать часть мигрантов, либо платить взнос в 20 тыс. евро за каждый отказ.