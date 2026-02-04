Поляк после атаки на украинский поезд написал "слава России": что было дальше

Поляк после кровавого обстрела РФ сделал циничный пост и поплатился / © iStock

В Польше уволили сотрудника железной дороги, поскольку он после российской атаки на пассажирский поезд на Харьковщине, написал в соцсетях «слава России».

Об этом пишет польское издание wprost.pl

Польский Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений в социальных сетях обратил внимание на сообщение одного из мужчин, которое было опубликовано после российского нападения на Украину 27 января. В результате удара по пассажирскому поезду вблизи Харькова погибли по меньшей мере пять человек, а еще несколько получили ранения. Каспер К. написал тогда «слава России» и разместил два российских флага.

Быстро было установлено, что мужчина работает в PKP Polskie Linie Kolejowe.

«Мы начали внутреннее расследование относительно действий работника. Польские железнодорожные линии S.A. не принимают содержание и поведение, противоречащие действующему законодательству, этическим нормам и интересам общественной безопасности», — отреагировал под твитом руководитель польской сети железных дорог.

Впоследствии в польской железной дороге сообщили, что «сотрудничество с работником, который прокомментировал в интернете событие на железной дороге в Украине, было прекращено».

Что известно об обстреле поезда на Харьковщине

Напомним, 27 января 2026 года россияне атаковали пассажирский поезд на Харьковщине.

Во время спасательных работ были обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.

После террористической атаки российских беспилотников «Герань-2» по пассажирскому поезду на Харьковщине чудом выжил один из пассажиров вагона, по которому пришелся удар одного из дронов.