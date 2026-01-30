Посол США в НАТО намекнул на близкое завершение войны в Украине

Переговоры о мире в Украине / © Associated Press

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что «в ближайшие недели и дни» будет выяснено, придут ли к согласию Россия и Украина по единственному вопросу, который сдерживает заключение мирного соглашения для завершения войны, которая длится почти четыре года. При этом он отметил катастрофические потери российской армии.

В пятницу, 30 января, американский чиновник опубликовал на платформе Х свой комментарий относительно возможного завершения войны телеканалу Newsmax.

Со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, он заявил, что все противоречия между Украиной и Россией на мирных переговорах сводятся к одной проблеме — территорий, отметив, что вскоре станет известно, удастся ли им прийти к согласию.

При этом посол США в НАТО отметил катастрофические потери, которые несет российская армия в этой войне.

«Очевидно, что Россия продолжает терять тысячу солдат ежедневно», — сказал он.

Витакер добавил, что общие потери с обеих сторон с начала войны составляют 2 миллиона.

В своей заметке на платформе Х американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп — единственный лидер, который способен привести Россию и Украину к столу переговоров на завершающих этапах.

«Мы всегда знали, что эти переговоры будут сложными, и эта администрация стремится прекратить кровопролитие», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в России опровергли заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что самое сложное разногласие между Украиной и РФ — это вопрос Донбасса.

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в комментариях росСМИ отметил, что не согласен со словами Рубио о том, что во время переговоров по Украине согласовано все, кроме территориального вопроса.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о положительной динамике в переговорах, которые касаются завершения войны в Украине.

Перед началом переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 23-24 января, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ключевой вопрос этих переговоров — вопрос Донбасса. Тогда глава государства выразил надежду на положительный результат.