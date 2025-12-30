- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 546
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин спешит: почему следующие полгода станут решающими для российской машины войны
Экономическая ситуация в России становится все более критической. По прогнозам экспертов, у Кремля осталось от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться добиться своих целей в Украине без тотального краха социальной сферы.
Кремль оказался в ситуации цейтнота. Российское руководство понимает, что время работает против него, потому усиливает атаки на фронте и обстрелы украинских городов в попытке сломить сопротивление Киева до наступления экономического коллапса внутри РФ.
Такое мнение высказал профессор американистики Скотт Лукас.
Критическое окно: 6–12 месяцев
По словам эксперта, экономические трудности, в том числе резкое падение доходов от нефти и дефицит бюджета, ставят Москву перед жестким выбором.
«У Кремля есть от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться сломать Украину. Если они не смогут это сделать за это время, возможно, им придется отступить, и эта возможность может быть потеряна», — отмечает профессор.
Именно осознанием того, что «времени нет», Лукас объясняет нынешнюю интенсификацию боевых действий со стороны врага.
Экономика войны
Ситуация внутри РФ усугубляется по нескольким направлениям:
Нефтяные доходы: прибыли от продажи нефти – основного источника наполнения бюджета – до конца года могут сократиться на 50% .
Инфляция: неофициальный уровень инфляции в России уже достигает 20-25% , что больно бьет по карманам рядовых граждан.
Упадок отраслей: сельскохозяйственное производство упало до самого низкого уровня с 2009 года.
Правительство РФ уже заложило в бюджет резкое увеличение военных расходов за счет сокращения социальных услуг. Качество жизни россиян будет неизбежно падать.
Единственное спасение для Путина
Лукас отмечает, что у Кремля остается одна надежда на спасение экономики – снятие санкций.
Администрация США ввела ограничения против нефтяных компаний, что и повлекло за собой обвал доходов. Если же Вашингтон сменит политику и снимет санкции, это позволит Путину продолжать вторжение.
Напомним, политолог Вадим Денисенко уверен, что у России будет сила воевать и в 2026 году. Кремль увеличивает военный бюджет , а Украина рискует потерять репарационный кредит.