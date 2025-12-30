ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
546
Время на прочтение
2 мин

Путин спешит: почему следующие полгода станут решающими для российской машины войны

Экономическая ситуация в России становится все более критической. По прогнозам экспертов, у Кремля осталось от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться добиться своих целей в Украине без тотального краха социальной сферы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Кремль оказался в ситуации цейтнота. Российское руководство понимает, что время работает против него, потому усиливает атаки на фронте и обстрелы украинских городов в попытке сломить сопротивление Киева до наступления экономического коллапса внутри РФ.

Такое мнение высказал профессор американистики Скотт Лукас.

Критическое окно: 6–12 месяцев

По словам эксперта, экономические трудности, в том числе резкое падение доходов от нефти и дефицит бюджета, ставят Москву перед жестким выбором.

«У Кремля есть от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться сломать Украину. Если они не смогут это сделать за это время, возможно, им придется отступить, и эта возможность может быть потеряна», — отмечает профессор.

Именно осознанием того, что «времени нет», Лукас объясняет нынешнюю интенсификацию боевых действий со стороны врага.

Экономика войны

Ситуация внутри РФ усугубляется по нескольким направлениям:

  • Нефтяные доходы: прибыли от продажи нефти – основного источника наполнения бюджета – до конца года могут сократиться на 50% .

  • Инфляция: неофициальный уровень инфляции в России уже достигает 20-25% , что больно бьет по карманам рядовых граждан.

  • Упадок отраслей: сельскохозяйственное производство упало до самого низкого уровня с 2009 года.

Правительство РФ уже заложило в бюджет резкое увеличение военных расходов за счет сокращения социальных услуг. Качество жизни россиян будет неизбежно падать.

Единственное спасение для Путина

Лукас отмечает, что у Кремля остается одна надежда на спасение экономики – снятие санкций.

Администрация США ввела ограничения против нефтяных компаний, что и повлекло за собой обвал доходов. Если же Вашингтон сменит политику и снимет санкции, это позволит Путину продолжать вторжение.

Напомним, политолог Вадим Денисенко уверен, что у России будет сила воевать и в 2026 году. Кремль увеличивает военный бюджет , а Украина рискует потерять репарационный кредит.

Дата публикации
Количество просмотров
546
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie