Путин спешит: почему следующие полгода станут решающими для российской машины войны

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Кремль оказался в ситуации цейтнота. Российское руководство понимает, что время работает против него, потому усиливает атаки на фронте и обстрелы украинских городов в попытке сломить сопротивление Киева до наступления экономического коллапса внутри РФ.

Такое мнение высказал профессор американистики Скотт Лукас.

Критическое окно: 6–12 месяцев

По словам эксперта, экономические трудности, в том числе резкое падение доходов от нефти и дефицит бюджета, ставят Москву перед жестким выбором.

«У Кремля есть от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться сломать Украину. Если они не смогут это сделать за это время, возможно, им придется отступить, и эта возможность может быть потеряна», — отмечает профессор.

Именно осознанием того, что «времени нет», Лукас объясняет нынешнюю интенсификацию боевых действий со стороны врага.

Экономика войны

Ситуация внутри РФ усугубляется по нескольким направлениям:

Нефтяные доходы: прибыли от продажи нефти – основного источника наполнения бюджета – до конца года могут сократиться на 50% .

Инфляция: неофициальный уровень инфляции в России уже достигает 20-25% , что больно бьет по карманам рядовых граждан.

Упадок отраслей: сельскохозяйственное производство упало до самого низкого уровня с 2009 года.

Правительство РФ уже заложило в бюджет резкое увеличение военных расходов за счет сокращения социальных услуг. Качество жизни россиян будет неизбежно падать.

Единственное спасение для Путина

Лукас отмечает, что у Кремля остается одна надежда на спасение экономики – снятие санкций.

Администрация США ввела ограничения против нефтяных компаний, что и повлекло за собой обвал доходов. Если же Вашингтон сменит политику и снимет санкции, это позволит Путину продолжать вторжение.

Напомним, политолог Вадим Денисенко уверен, что у России будет сила воевать и в 2026 году. Кремль увеличивает военный бюджет , а Украина рискует потерять репарационный кредит.