Мир
987
1 мин

Россия и Беларусь отреагировали на арест Мадуро: детали скандального заявления

Кремль бросился спасать союзника: Лавров согласовал позицию с главой МИД Белоруссии.

Дарья Щербак
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Россия и Белоруссия отреагировали на задержание венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими спецслужбами.

Об этом пишут рас СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил сложившуюся вокруг Венесуэлы ситуацию со своим белорусским коллегой.

Согласно официальному сообщению российского ведомства, стороны выразили солидарность с задержанным политиком.

«Они подчеркнули необходимость немедленно уволить Мадуро и восстановить его в должности главы государства», — говорится в сообщении российского МИД.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также резко отреагировал на американскую военную операцию в Венесуэле, назвав ее «примером миротворчества США» и критикуя захват легально избранного президента Мадуро.

Он также цинично заявил, что США «могли бы атаковать Украину», и подчеркнул, что, по его мнению, единственной защитой от внешней смены власти является наличие ядерного оружия.

987
