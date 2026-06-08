Стали известны первые результаты выборов в Армении: кто лидирует

Никол Пашинян / © Reuters

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Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала первые официальные данные по результатам парламентских выборов.

Об этом сообщает News.am.

По результатам подсчета голосов на 506 избирательных участках правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» удерживает лидерство, набирая 51,8% голосов. В то же время, пророссийский блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» постепенно сокращает отрыв от лидера.

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Сам Пашинян уже заявил о победе своей политической силы и выразил уверенность, что Гражданский договор сможет самостоятельно сформировать новое правительство страны.

Согласно предварительным данным ЦИК после подсчета голосов на 269 избирательных участках, результаты выглядели так:

«Гражданский договор» — 54,7%;

«Сильная Армения» — 21,66%;

блок «Армения» Роберта Кочаряна — 8,89%;

«Процветающая Армения» — 5,22%;

«Крылья единства» — 2,38%.

Явка избирателей составила 58,97%, что стало самым высоким показателем на парламентских выборах в Армении с 2018 года. В голосовании приняли участие около 1,5 миллиона граждан.

Ранее сообщалось, что в Армении завершились парламентские выборы, которые ряд экспертов называют переломным этапом для политического будущего страны и ее отношений с Россией.

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Мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает реалистичным сценарий, при котором Россия может попытаться использовать против Армении методы, подобные тем, которые применяла против Украины.

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