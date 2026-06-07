Выборы в Армении 2026: прозвучит ли четкое "Долой, Россия" и как Путин готов мстить за сближение с ЕС

Пашинян активно вел социальные сети во время предвыборной кампании 2026 года. Фото: facebook.com/nikol.pashinyan

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7 июня Армения избирает новый парламент. Парламентские выборы 2026 года многие наблюдатели называют не просто очередной политической кампанией, а голосованием за будущее направление развития страны. После потери Нагорного Карабаха и почти полного разрушения доверия к российской системе безопасности Ереван все активнее демонстрирует курс на сближение с Европейским Союзом.

О том, что Москва внимательно следит за этими процессами, свидетельствуют последние заявления Владимира Путина. Комментируя углубление отношений Армении с ЕС, он фактически связал войну против Украины с европейским выбором Киева и намекнул на возможность подобного сценария для других постсоветских государств.

Почти сразу похожий сигнал прозвучал из Минска. Александр Лукашенко призвал армян быть осторожными с поддержкой европейской интеграции и заявил, что в Украине «все начиналось именно так».

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Для Еревана это стало очередным напоминанием о том, что любое движение в сторону Европы Кремль воспринимает как угрозу собственному влиянию на Южном Кавказе.

В то же время Брюссель демонстрирует совсем другой подход. Недавно Европейский Союз выделил Армении 2,2 миллиона евро на поддержку процесса либерализации визового режима. Деньги должны пойти на реформу пограничного контроля, правоохранительных структур и миграционного управления. Посол Европейского Союза в Армении отмечал, что отношения между Брюсселем и Ереваном переживают беспрецедентный этап развития .

ТСН.ua пообщался в Ереване с политиками и экспертами, чтобы понять, насколько этот курс поддерживает именно армянское общество и как Россия превратилась в ненадежного союзника.

Почему Армения начала отдаляться от России

На протяжении десятилетий Москва оставалась главным партнером Еревана по безопасности. Армения входила в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на ее территории находится российская военная база, а значительная часть общества воспринимала Россию как ключевого гаранта защиты от внешних угроз.

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Однако война за Карабах и дальнейшие события поставили эту модель под сомнение.

«Формально мы все еще являемся членами ОДКБ. Но на практике никакого взаимодействия нет. Мы не посылаем своих представителей на их заседания. Мы не платим ежегодные взносы в организацию. Мы не поддерживаем с ней контактов», — объясняет директор Кавказского института Александр Искандарян, отмечая, что после 2020 года армянское общество все чаще стало задавать вопрос о реальной ценности союзнических отношений с Москвой.

«Пашинян называет это „замороженными отношениями“. Бог знает, что это означает, ведь формально такого статуса, как „замороженные отношения“, не существует», — добавил он.

По словам эксперта, для многих жителей Армении Европа сегодня является не столько политическим проектом, сколько символом более качественной жизни и современности.

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«Проевропейские настроения в Армении становятся все более популярными. Это видно из результатов социологических опросов; это почти очевидно, пожалуй, как и везде на постсоветском пространстве. Когда на постсоветском пространстве говорят „европейский“, имеют в виду что-то хорошее, качественное, свободное. Речь идет не только о свободе, демократии или выборах. Это также об автомобилях, товарах, обо всем в целом», — пояснил Александр Искандарян на простом примере.

Площадь Республики — центральная и самая известная площадь Еревана. Фото: visityerevan.am

Искандарян считает, что ключевым моментом стала даже не сама война 2020 года, а события 2023-го. После завершения боевых действий в Карабахе там были размещены российские «миротворцы». Многие армяне восприняли это как гарантию того, что население региона будет защищено. Более 120 тысяч человек были вынуждены покинуть регион и переехать в Армению.

На Западе нередко складывается впечатление, что премьер-министр Никол Пашинян самостоятельно разворачивает страну в сторону Европы. Однако многие армянские эксперты видят ситуацию иначе. По их мнению, общество начало менять свои настроения быстрее, чем политическая элита. И уже власть была вынуждена реагировать на новый общественный запрос.

Одним из последствий этого процесса стала активизация сотрудничества с Европейским Союзом в сфере безопасности.

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«Например, на границе работает европейская мониторинговая миссия. Это всего около 200 человек без оружия, которые имеют в своем распоряжении только автомобили. Но само их присутствие привело к тому, что рисков на границе стало меньше — просто потому, что они там есть», — объясняет Искандарян, напоминая, что несколько лет назад такая ситуация выглядела бы почти невозможной.

Франция в последние годы стала одним из главных партнеров Армении в сфере обороны, а Индия активно наращивает экспорт вооружений в страну.

Все это свидетельствует о постепенной диверсификации политики безопасности. Однако говорить о полном разрыве с Россией пока рано. Вместо этого все чаще звучит другое слово — диверсификация.

Как добавил директор Института Кавказа: «На протяжении десятилетий выбор Армении заключался в том, чтобы не делать выбора. Как-то балансировать, потому что на самом деле у тебя нет настоящего выбора».

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Безвиз как понятная и конкретная цель

Вопрос безвизового режима с Европейским Союзом занимает все более важное место в нынешней избирательной кампании. Возможность путешествовать в Европу без длительных процедур получения визы является тем аргументом, который могут оценить даже люди, далекие от политики. Правительство Никола Пашиняна хорошо понимает этот общественный запрос.

Во время разговора с ТСН председатель парламентского комитета по внешним отношениям Саргис Ханданян фактически подтвердил, что тема безвиза уже стала частью официальной избирательной программы правящей партии «Гражданский договор». «Это наше обещание людям. И я считаю, что оно вполне реалистично для выполнения», — поделился он.

Ханданян убежден, что главная ответственность ложится на плечи страны, а не только ЕС. «На данный момент все зависит от нас», — уверенно говорит он.

Саргис Ханданян — представитель нового поколения армянских политиков, которые открыто говорят о вызовах. Фото из личного архива

Одним из самых ярких примеров стала история с законом о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. Он поступил в парламент через механизм гражданской законодательной инициативы.

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«Конституция Армении содержит положение, согласно которому, если 50 тысяч граждан собирают подписи под проектом закона, они могут непосредственно подать его на рассмотрение парламента. И под этим законопроектом подписались 60 тысяч человек», — рассказал парламентарий.

На вопрос о возможных сроках завершения процесса Ханданян ответил: «Мы ожидаем реализовать все до 2028 года».

«Миссия Европейского Союза в Армении, План ЕС по устойчивости и росту для Армении объемом 270 миллионов евро, объявленный в 2024 году, Европейский фонд мира, а также, совсем недавно, вторая миссия Европейского Союза, которая будет развернута в Армении и будет заниматься вопросами информационной безопасности и гибридных угроз. Все это является чрезвычайно важными достижениями для нас», — отметил он.

Кстати, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке нового пакета поддержки для Армении на сумму более 50 миллионов евро в ответ на торговые ограничения, которые Россия в последнее время ввела в отношении армянской продукции. В Брюсселе такие действия Москвы назвали «экономическим принуждением» и попыткой использовать торговые связи как инструмент политического давления. Европейский Союз заявил о намерении предоставить Еревану немедленную финансовую помощь и продолжить поддержку страны в условиях растущего внешнего давления.

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Дезинформационные угрозы, ИИ и особенности голосования

Брюссель начал усиливать сотрудничество с Ереваном в сфере противодействия дезинформации, кибератакам и так называемым гибридным угрозам. ЕС даже направил в Армению отдельную команду экспертов для работы над защитой информационного пространства накануне голосования.

Саргис Ханданян признал, что проблема внешнего информационного влияния для Армении является вполне реальной.

«Вызовы существуют. Мы сталкиваемся с огромным количеством дезинформации, а также с угрозами других видов кибератак. Наше правительство работает над этим: созданы рабочие группы, действует межведомственная рабочая группа при правительстве. Они занимаются усилением устойчивости государственных институтов, а также сотрудничают с международными партнерами», — рассказывает он, отмечая, что проблема возникла не сейчас и не является исключительно следствием нынешней кампании.

«С 2018 года, с тех пор как произошла Бархатная революция, мы сталкиваемся с такими атаками. Особенно заметными они стали во время войны 2020 года и после ее завершения», — напомнил он.

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отдельно внимание в Армении сейчас уделяют использованию искусственного интеллекта в политической борьбе.

«Технологии меняются, искусственный интеллект становится чрезвычайно мощным инструментом, который сейчас также используют в Армении отдельные политические игроки», — рассказал он, приводя пример бизнесмена Самвела Карапетяна.

Он стал первым человеком в политической истории страны, который объявил о своем выдвижении с помощью видеообращения, созданного с использованием искусственного интеллекта.

Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и партия «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов.

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Билборд олигарха Гагика Царукяна в Гюмри — втором крупнейшем городе Армении. Фото: Ольга Консевич

В целом фейковые материалы сначала публикуют в социальных сетях, а затем массово отправляют фактчекерам с однотипных анонимных Gmail-адресов. Фактчекеры связывают это с прокремлевской схемой «Матрешка», при которой один и тот же материал тиражируется через большое количество площадок. В рамках этой кампании распространяются также дипфейки, в частности видеоролики с призывами к насилию против премьер-министра Армении Пашиняна.

Reuters сообщает, что западные разведки рассматривают нынешнюю кампанию как одну из самых масштабных попыток Кремля повлиять на политический курс Армении после того, как Ереван начал последовательно сближаться с Европейским Союзом и США

В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, которые после распада СССР могли постепенно интегрироваться в западные структуры, Армения остается зажатой между сложными региональными реалиями.

На западе — Турция, граница с которой остается закрытой более трех десятилетий. На востоке — Азербайджан, с которым до сих пор не подписано мирное соглашение. На юге — Иран. На севере — Грузия, которая сама переживает непростой период в отношениях с Западом.

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Именно поэтому многие армянские эксперты рассматривают нынешний курс страны не как выбор между Россией и Европой, а как попытку создать новую систему внешнеполитических балансов после того, как старая система фактически перестала работать. И именно это противоречие во многом будет определять ход парламентских выборов в Армении 2026 года.

В отличие от Молдовы, где голоса граждан за рубежом неоднократно влияли на результаты выборов, в Армении роль диаспоры существенно ограничена законодательством. Даже граждане Армении, постоянно проживающие за рубежом, могут проголосовать только на территории страны. Для этого им необходимо лично приехать в Армению в день голосования. Учитывая, что многомиллионная армянская диаспора проживает во Франции, России, США и других странах, такая норма фактически минимизирует ее прямое влияние на результаты выборов.

Правительство Армении предупредило, что граждане, которые специально прибудут из России для участия в голосовании на парламентских выборах, могут получить повестки на 25-дневные военные сборы. В случае уклонения от прохождения сборов им грозит уголовная ответственность. В Ереване не исключают, что Россия может мобилизовать часть электората в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна.

Автор: Ольга Консевич

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