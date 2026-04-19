Трамп неожиданно изменил состав делегации на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На переговорах с Ираном, которые состоятся во вторник, 21 апреля, в Исламабаде, не будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял предыдущий раунд.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в комментарии The New York Post.

«Стив поедет туда завтра вечером», — сказал он в телефонном разговоре из Белого дома, подтвердив, что специальный посланник Стив Уиткофф прибудет в Исламабад в понедельник вечером перед вторым раундом мирных переговоров.

Президент добавил, что Джаред Кушнер — его зять и ветеран прошлых соглашений на Ближнем Востоке — также примет участие в переговорах, запланированных на вторник.

Когда Трампу сообщили, что в Исламабаде заметили должностных лиц из Катара, которые надеялись принять его, если он приедет в столицу Пакистана, он не удивился и предположил, что может приехать в Исламабад, если будет достигнуто соглашение.

«Возможно, чуть позже. Посмотрим, как все получится завтра», — сказал он.

Напомним, в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители намерены прибыть в Исламабад завтра вечером для переговоров с Ираном. При этом он пригрозил ударами по иранской энергетике в случае отказа Тегерана от «справедливой» сделки.

заявил, что мирное соглашение с Ираном будет заключено, отметив, что для этого существует два пути.