Трамп ответил, ожидать ли возобновления боев с Ираном и что будет с блокадой пролива

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что "чрезвычайно маловероятно" продолжит двухнедельный режим прекращения огня с Ираном, если стороны не достигнут финального соглашения до вечера среды.

Об этом он рассказал в телефонном интервью в понедельник, передает Bloomberg.

По словам Трампа, Ормузский пролив – ключевая артерия мирового энергоснабжения – будет оставаться заблокированным до момента подписания окончательного документа.

«У нас полно времени»: позиция Белого дома

Трамп подчеркнул, что не собирается спешить с заключением «плохого соглашения». Срок действия режима прекращения огня, объявленного 7 апреля, истекает в среду вечером по времени Вашингтона.

Вице-президент Джей Ди Вэнс отправляется в Пакистан, где во вторник должен начаться новый раунд дипломатических встреч.

На вопрос, ожидает ли он возобновления боевых действий в случае отсутствия договоренностей, Трамп ответил утвердительно.

Нефть дорожает, рынки лихорадит

Заявления президента мгновенно сказались на мировой экономике. Цены на нефть подскочили более чем на 5%, поскольку инвесторы опасаются длительной дестабилизации энергоснабжения. Индекс S&P 500 также показал падение на фоне жесткой риторики Белого дома.

Ситуация осложняется тем, что ВМС США продолжают удерживать Ормузский пролив и недавно захватили судно под иранским флагом.

«Иранцы отчаянно хотят, чтобы я ее открыл. Но я не сделаю этого без подписанного соглашения», – резюмировал Трамп.

Переговоры США и Ирана — последние новости

Мирные переговоры США и Ирана должны состояться завтра, 21 апреля, в Исламабаде. На них должны были поехать вице-президент США Джей Ди Венс, специальный посланник Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщалось в Белом доме.

Вскоре стало известно, что Тегеран не будет участвовать в переговорах с США. Там пояснили, что США имеют жесткую позицию, завышенные требования и непоследовательность в переговорах. Также Иран недоволен продолжительной американской блокадой Ормузского пролива.

В ближайшие дни истекает срок двухнедельного перемирия. Ситуация остается напряженной. Трамп может снова пригрозить атаковать все мосты и электростанции в Иране.