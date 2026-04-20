Трамп ответил, ожидать ли возобновления боев с Ираном и что будет с блокадой пролива
Дональд Трамп озвучил жесткую позицию: перемирие с Ираном заканчивается в среду, и его продление без подписания выгодного США соглашения «маловероятно».
Президент США Дональд Трамп заявил, что "чрезвычайно маловероятно" продолжит двухнедельный режим прекращения огня с Ираном, если стороны не достигнут финального соглашения до вечера среды.
Об этом он рассказал в телефонном интервью в понедельник, передает Bloomberg.
По словам Трампа, Ормузский пролив – ключевая артерия мирового энергоснабжения – будет оставаться заблокированным до момента подписания окончательного документа.
«У нас полно времени»: позиция Белого дома
Трамп подчеркнул, что не собирается спешить с заключением «плохого соглашения». Срок действия режима прекращения огня, объявленного 7 апреля, истекает в среду вечером по времени Вашингтона.
Вице-президент Джей Ди Вэнс отправляется в Пакистан, где во вторник должен начаться новый раунд дипломатических встреч.
На вопрос, ожидает ли он возобновления боевых действий в случае отсутствия договоренностей, Трамп ответил утвердительно.
Нефть дорожает, рынки лихорадит
Заявления президента мгновенно сказались на мировой экономике. Цены на нефть подскочили более чем на 5%, поскольку инвесторы опасаются длительной дестабилизации энергоснабжения. Индекс S&P 500 также показал падение на фоне жесткой риторики Белого дома.
Ситуация осложняется тем, что ВМС США продолжают удерживать Ормузский пролив и недавно захватили судно под иранским флагом.
«Иранцы отчаянно хотят, чтобы я ее открыл. Но я не сделаю этого без подписанного соглашения», – резюмировал Трамп.
Переговоры США и Ирана — последние новости
Мирные переговоры США и Ирана должны состояться завтра, 21 апреля, в Исламабаде. На них должны были поехать вице-президент США Джей Ди Венс, специальный посланник Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщалось в Белом доме.
Вскоре стало известно, что Тегеран не будет участвовать в переговорах с США. Там пояснили, что США имеют жесткую позицию, завышенные требования и непоследовательность в переговорах. Также Иран недоволен продолжительной американской блокадой Ормузского пролива.
В ближайшие дни истекает срок двухнедельного перемирия. Ситуация остается напряженной. Трамп может снова пригрозить атаковать все мосты и электростанции в Иране.