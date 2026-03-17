Трамп резко отреагировал на отставку Кента из-за несогласия с войной в Иране

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп поддержал увольнение Джо Кента с должности, назвав его позицию по Ирану «слабой» и «глупой». Американский лидер подчеркнул, что Тегеран остается глобальной угрозой, а государственная безопасность нуждается в специалистах с четким пониманием рисков.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время официальной встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете.

Поводом для кадрового решения стали разногласия во взглядах на политику безопасности США, в частности, относительно войны в Иране.

Реклама

«Я всегда считал его приятным человеком, но всегда думал, что он слаб в вопросах безопасности — очень слаб в вопросах безопасности. Я не знал его хорошо, но он казался довольно приятным человеком», — отметил Трамп

По словам Дональда Трампа, окончательным аргументом в пользу отставки стало публичное заявление Кента, в котором тот опроверг опасность со стороны Ирана.

«Но когда я прочитал его заявление, то понял, что его уход — это хорошо, потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы. Иран был угрозой — это понимала каждая страна», — отметил Трамп.

Он также добавил, что администрация не заинтересована в сотрудничестве с людьми, игнорирующими очевидные вызовы.

Реклама

«Когда кто-то работает с нами и говорит, что не считает Иран угрозой — нам не нужны такие люди, потому что, наверное, есть такие, кто так скажет, — но это не умные люди или они не сообразительны. Иран был огромной угрозой», — заметил президент США.

Что известно об уходе Джо Кента

Напомним, директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент объявил об отставке. Он отметил, что не может поддерживать войну с Ираном. Также призвал пересмотреть политику США.

Кроме того, он заявил, что не может «с чистой совестью поддерживать» войну, которая, по его мнению, не была необходима для безопасности Соединенных Штатов.

Эта ситуация развернулась на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее мы писали, что Иран атаковал ряд объектов в регионе. Под удары дронов попали посольство США и гостиница «Аль-Рашид» в Багдаде.