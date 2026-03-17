Оружие
678
1 мин

МиГи, вооруженные «Кинжалами», провели тренировочные полеты вблизи одного из государств — что известно

Российские самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами Кинжал, провели учебные полеты над Японским морем и отработали дозаправку в воздухе.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
МиГ-31К / © Associated Press

Российские самолеты МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами Кинжал, провели полеты над акваторией Японского моря и выполнили дозаправку в воздухе.

Об этом сообщает militarnyi со ссылкой на, в частности, Министерство обороны РФ.

В ходе тренировочных полетов экипажи Воздушно-космических сил России отрабатывали операции по дозаправке самолетов в воздухе, являющиеся стандартной частью подготовки авиации стратегического класса.

Что известно о МиГ-31К

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения МиГ-31К укомплектован ракетами «Кинжал». Москва позиционирует его как гиперзвуковое оружие.

Такие самолеты регулярно вовлекаются в демонстрацию силы вблизи границ стран НАТО и Японии, а также применяются для ударов на территории Украины.

Ранее в январе 2026 года стратегическая авиация РФ уже выполняла учебные полеты над Японским морем.

В этот раз вместе с МиГ-31К патрулировали два истребителя, маршрут которых проходил к востоку над Японским морем. У побережья префектуры Шимане самолеты сменили курс и вернулись в континентальную часть России.

Отметим, что россияне используют против украинцев разные виды вооружения: поднимает в воздух бомбардировщики Ту-95МС, МиГ-31К, не раз подтверждаемые в Воздушных силах Украины.

