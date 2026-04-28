Третье покушение на Трампа: в Сети вирусится видео с мужчиной, который спокойно доедал салат

В воскресенье, 26 апреля, на президента США Дональда Трампа было совершено третье покушение. В результате попытки покушения никто не погиб, но есть один пострадавший из Секретной службы с пулевым ранением. Сразу после происшествия американцы начали активно обсуждать вечер стрельбы. На попавших в Сеть видео видно, как один из мужчин во время нападения на Трампа продолжил спокойно доедать свой салат.

Мужчину, который не побоялся стрелка и очень хотел доесть салат, зовут Майкл Гланц. Он старший агент по поиску талантов. Об этом сообщает The Guardian.

После того как в помещении уже услышали стрельбу, а Дональд и Мелания Трамп начали эвакуироваться, Майкл Гланц продолжил придерживаться столовых манер — он спокойно продолжил есть салат. Все это происходило в момент, когда тяжеловооруженная охрана прорывалась в зал и выводила высшее политическое руководство США.

На видео, которое разлетелось в Сети, старший агент по подбору талантов агентства Creative Artists Agency Майкл Гланц неторопливо укладывает вилкой листья салата с бурратой себе в рот, пока на сцене выстраиваются вооруженные бойцы.

Он дал краткий комментарий для The New York Times, в котором заявил, что он ньюйоркец, а потому не побоялся стрельбы.

«Мы живем среди сирен и постоянной активности. Мне не было страшно. Сотни агентов Секретной службы бросаются по столам и стульям, и я хотел посмотреть», — заявил Майкл Гланц.

В соцсетях мужчину уже прозвали #saladman. Этот хэштег стал трендом в соцсетях.

Также он сообщил журналистам, что не опустился под стол, как другие, потому что у него болит спина.

«Я не мог спуститься на пол, а если бы я это сделал, им пришлось бы вызвать людей, чтобы поднять меня. А я фанат гигиены. Я не мог полезть своим новым белым смокингом на грязный пол в Хилтоне», — добавил Майкл Гланц.

В своем следующем интервью Гланц сказал, что считает бессмысленным такое количество внимания к себе, но он не против, чтобы другие над ним посмеялись.

Новое покушение на Трампа — последние новости:

Напомним, пользователи X обнаружили в профиле нападающего на Трампа единственный пост от 2023 года, в котором фактически анонсируется нападение на официальных лиц США. После инцидента это сообщение стало вирусным и набрало тысячи лайков и комментариев.

Уже после эвакуации Трампа и первых лиц США Дональд Трамп вышел на пресс-конференцию, где объяснил, почему эвакуация была столь медленной. По его словам, она задержалась из-за того, что Трамп хотел посмотреть, что происходит.

Стандартная процедура эвакуации — 30 секунд, однако эта длилась гораздо дольше.

«Дело было немного во мне… Я хотел посмотреть, что происходит… Я был оцеплен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть», — сказал Трамп.

