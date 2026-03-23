Цены на нефть резко упали после заявления Трампа об Иране

Добыча нефти / © Associated Press

В понедельник, 23 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительное падение на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном. Рынки отреагировали на решение Вашингтона удержаться от эскалации конфликта.

Об этом пишет Reuters.

Нефть резко подешевела

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent потеряли около 17 долларов или почти 15%, опустившись до уровня 96 долларов за баррель по состоянию на 11:08 по Гринвичу.

В то же время, американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 13 долларов, или примерно на 13,5%, до 85,28 доллара за баррель.

Аналитики связывают такую динамику с ожиданием снижения рисков для глобальных поставок нефти после заявления Дональда Трампа об отложении возможных военных действий против Ирана.

Заявления США по Ирану — последние новости

Напомним, Трамп заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном по завершению войны. Американский лидер дал указание военным отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период. И подчеркнул, что в дальнейшем все будет зависеть от успеха встреч и обсуждений.

Ранее отмечалось, что США готовятся к наземной операции в Иране. СМИ сообщают, что Пентагон передал Трампу запросы на подготовку к развертыванию сухопутных сил в рамках операции против иранского режима.