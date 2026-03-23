- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 852
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на нефть резко упали после заявления Трампа об Иране
Мировые цены на нефть резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа об отсрочке возможных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
В понедельник, 23 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительное падение на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном. Рынки отреагировали на решение Вашингтона удержаться от эскалации конфликта.
Об этом пишет Reuters.
Нефть резко подешевела
В частности, фьючерсы на нефть марки Brent потеряли около 17 долларов или почти 15%, опустившись до уровня 96 долларов за баррель по состоянию на 11:08 по Гринвичу.
В то же время, американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 13 долларов, или примерно на 13,5%, до 85,28 доллара за баррель.
Аналитики связывают такую динамику с ожиданием снижения рисков для глобальных поставок нефти после заявления Дональда Трампа об отложении возможных военных действий против Ирана.
Заявления США по Ирану — последние новости
Напомним, Трамп заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном по завершению войны. Американский лидер дал указание военным отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период. И подчеркнул, что в дальнейшем все будет зависеть от успеха встреч и обсуждений.
Ранее отмечалось, что США готовятся к наземной операции в Иране. СМИ сообщают, что Пентагон передал Трампу запросы на подготовку к развертыванию сухопутных сил в рамках операции против иранского режима.