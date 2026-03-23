Кому в Украине платят 150 000 грн: рейтинг зарплат по профессиям

В Украине зафиксировали стремительный рост медианных зарплат, в частности в рабочих сферах. Лидером рейтинга стали стоматологи с доходом в 150 тыс. грн, в то же время специалисты СТО и строительства не отстают.

Об этом свидетельствует исследование «OLX Работа», которое есть в распоряжении УНИАН.

Зарплаты в Украине 2026

Согласно результатам исследования, вторую позицию по уровню оплаты труда занимает рихтовщик (сфера СТО и автомоек) с медианной зарплатой 70 тыс. грн, что на 27% больше, чем в феврале прошлого года. В этой же категории автомаляр получает в среднем 60 тыс. грн (+17% к 2025 году), а автоэлектрик — еще больше, с приростом на 33%.

Среди самых высокооплачиваемых также оказались отдельные строительные специальности. В частности, фасадчики зарабатывают в среднем 67,5 тыс. грн (+15%), штукатуры — 66,3 тыс. грн (+13%), а каменщики — около 65 тыс. грн, продемонстрировав прирост в 30%.

Высокие зарплаты сохраняются и в логистике: в частности, дальнобойщикам в феврале 2026 года предлагали медианно 60 тыс. грн, что на 33% больше, чем в прошлом году.

В пределах 40 — 50 тыс. грн находятся зарплаты ряда строительных специальностей: строители и маляры получают около 50 тыс. грн (+11%), прорабы — также 50 тыс. грн (+14%), плиточники — 47 тыс. грн (+39%), а монтажники — 45 тыс. грн (+16%).

Кроме того, в сфере СТО механики зарабатывают примерно 45 тыс. грн (+14%). Водители в логистике имеют около 42,5 тыс. грн (+16%), тогда как сварщики и монтажники — в пределах 41 — 42 тыс. грн.

В диапазоне 35 — 40 тыс. грн преобладают вакансии производственного сектора и рабочих профессий. По сравнению с февралем 2025 года, электрики получают 38,8 тыс. грн (+41%), подсобники — 37,5 тыс. грн (+9%), маляры — 37,5 тыс. грн (+42%), а токари — около 35 тыс. грн (+11%).

В розничной торговле менеджеры по продажам в феврале 2026 года имели медианную зарплату на уровне 38 тыс. грн, что на 38% больше, чем год назад.

«В целом среди вакансий на платформе наибольшие медианные зарплаты предлагают в рабочих профессиях, прежде всего в сферах автосервиса, строительства, производства и логистики. В то же время во многих из них за год зафиксировали существенный рост медианных зарплат, иногда на 30 — 40%», — указано в исследовании.

К слову, в марте в Украине ожидается рост средней зарплаты на 0,5 — 1,5% (ориентировочно на 150 — 450 грн) из-за дефицита кадров, мобилизации и начала весеннего бизнес-сезона. Эксперты прогнозируют, что заложенный в бюджете показатель в 30 032 грн может быть превышен уже в первом полугодии. Больше всего будут зарабатывать дефицитные рабочие специальности, инженеры и IT-специалисты (более 75 тыс. грн), тогда как у бюджетников и работников культуры (17 — 18 тыс. грн) существенных изменений не предвидится. Автоматического повышения для всех не будет — разрыв между высокими и низкими доходами будет только усиливаться.