Украина бьет как никогда раньше: РФ стремительно теряет нефтяную инфраструктуру

Украина атакует НПЗ РФ / © Getty Images

С августа по конец ноября этого года Украина совершила 77 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, погрузочные терминалы, трубопроводы и танкеры — это вдвое больше, чем за первые семь месяцев 2025-го. Очевидно, что Украина останавливаться не собирается и планирует наращивать атаки.

Об этом пишет издание CNN.

«Пока что к катастрофическим для РФ результатам атаки не привели. Так, объемы нефтепереработки сейчас упали на 6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и на многих АЗС образовался дефицит бензина, поскольку обычно его производили в стране, только немного перекрывая потребности — но это сложно считать критической проблемой», — отмечают журналисты.

Отдельно взятый НПЗ приходит в себя от атаки довольно быстро. Но быстро преодолеть краткосрочные последствия атаки не означает устранить проблему, пишет издание. Неизвестно, как нагрев и обожжение металлических конструкций НПЗ повлияет на их работу в будущем — поэтому возможны еще и долгосрочные негативные последствия, справиться с которыми может быть сложнее.

«У Украины нет запрещенных целей для атак. Киев готов бить повсюду, куда дотянется, показывая, что твердо настроен лишить Россию основного источника ее доходов, из которого она финансирует войну», — добавляет издание.

Напомним, накануне беспилотники Службы безопасности Украины поразили нефтедобывающую платформу России в Каспийском море. Это явилось первым известным случаем поражения украинскими силами объекта РФ, связанного с добычей нефти в этом регионе.

В ночь на 11 декабря Россия заявила об одной из самых масштабных атак БпЛА за последнее время. В Москве и Подмосковье в течение нескольких часов фиксировались взрывы и работа ПВО.

Параллельно с атакой на российскую столицу беспилотники нанесли удары по Дорогобугской ТЭЦ в Смоленской области. А Сызранский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов.