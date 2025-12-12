Україна б’є як ніколи раніше: РФ стрімко втрачає нафтову інфраструктуру

Україна атакує НПЗ РФ / © Getty Images

Від серпня до кінця листопада цього року Україна здійснила 77 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, навантажувальні термінали, трубопроводи й танкери — це вдвічі більше, ніж за перші сім місяців 2025-го. Очевидно, що Україна зупинятись не збирається і планує лише нарощувати атаки.

Про це пише видання CNN.

«Поки що до катастрофічних для РФ результатів атаки не призвели. Так, обсяги нафтоперероблення зараз упали на 6%, якщо порівняти з тим самим періодом попереднього року, і на багатьох АЗС утворився дефіцит бензину, оскільки зазвичай його виробляли в країні, лише трохи перекриваючи потреби — але це складно вважати критичною проблемою», — зазначають журналісти.

Окремо взятий НПЗ оговтується від атаки доволі швидко. Але швидко подолати короткострокові наслідки атаки не означає ліквідувати проблему, пише видання. Невідомо, як нагрівання й обпалення металевих конструкцій НПЗ вплине на їхню роботу в майбутньому — відтак можливі ще й довгострокові негативні наслідки, дати раду яким може бути складніше.

«Україна не має заборонених цілей для атак. Київ готовий бити всюди, куди дотягнеться, показуючи, що твердо налаштований позбавити Росію основного джерела її доходів, із якого вона фінансує війну», — додає видання.

Нагадаємо, напередодні безпілотники Служби безпеки України вразили нафтовидобувну платформу Росії у Каспійському морі. Це стало першим відомим випадком ураження українськими силами об’єкта РФ, пов’язаного з видобутком нафти в цьому регіоні.

У ніч проти 11 грудня Росія заявила про одну з наймасштабніших атак БпЛА за останній час. У Москві та Підмосков’ї протягом кількох годин фіксували вибухи та роботу ППО.

Паралельно з атакою на російську столицю безпілотники завдали ударів по Дорогобузькій ТЕЦ у Смоленській області. А Сизранський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів.