Украинским беженцам в Германии грозит потеря пособия по безработице

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

Правительство Германии одобрило масштабную реформу социальной системы, которая предусматривает отмену Bürgergeld (выплат по безработице) в его текущем виде. Отныне Jobcenter (центр занятости) получит право полностью прекращать выплаты за игнорирование встреч, а требования к сбережениям получателей станут значительно строже.

Об этом сообщает DW.

На заседании 17 декабря кабинет министров одобрил законодательную инициативу министра труда Бербель Бас, которая предусматривает введение новой системы базовой социальной помощи. Для около 5,5 млн граждан, которые сейчас получают Bürgergeld, это будет означать существенное ужесточение условий и контроля.

До последнего момента в правительстве шли острые дебаты относительно возможности полного прекращения выплат в случае нарушения правил. Согласно предложенным изменениям, центры занятости смогут полностью останавливать выплаты, если получатель без уважительных причин трижды не явится на запланированные встречи в Jobcenter или будет недоступен для связи. В случае двух пропущенных визитов без объяснений размер помощи может быть уменьшен на 30%.

Под риском оказывается и компенсация расходов на жилье. В то же время заявителю будут гарантировать возможность предоставить объяснения — по телефону или во время личной встречи. Лица с психическими заболеваниями будут защищены от полного прекращения социальных выплат.

Реформа также меняет подход к учету имущественного положения получателей. Законопроект предусматривает отмену фиксированного льготного периода, когда собственные сбережения не принимались во внимание. В дальнейшем заявители с существенными финансовыми накоплениями сначала должны будут использовать собственные средства, прежде чем претендовать на государственную поддержку. Объем защищенных сбережений будет зависеть от возраста, а расходы на жилье будут признаваться только в ограниченном размере.

Главным приоритетом работы центров занятости станет трудоустройство получателей помощи. В то же время возможность переобучения или переквалификации сохранится, если именно такой путь признают целесообразным. Все меры поддержки должны быть зафиксированы в индивидуальном плане сотрудничества, согласованном между Jobcenter и получателем выплат.

Несмотря на реформу, размеры выплат останутся неизменными. Одинокие лица и родители-одиночки, как и раньше, будут получать 563 евро в месяц. Для людей в партнерстве сумма составит 506 евро, для несовершеннолетних — от 357 до 451 евро, дополнительно предусмотрена надбавка в 20 евро. Государство и дальше будет покрывать арендную плату за жилье вместе с коммунальными услугами и расходами на отопление в пределах установленных норм.

Для вступления в силу предложенные правительством изменения должны еще получить одобрение Бундестага. В то же время оппозиция уже резко раскритиковала реформу, а внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую «большую коалицию», также наблюдается заметное сопротивление. Планируется, что реформа начнет действовать с 1 июля 2026 года.

Напомним, в ноябре правительство Германии инициировало масштабное сокращение социальной поддержки для украинцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года. Вместо выплат Bürgergeld в размере 563 евро, беженцы будут получать 441 евро по закону о поиске убежища, при этом нормы будут действовать задним числом. Новые правила также обязывают беженцев сначала использовать собственные активы и активно искать работу под угрозой дальнейшего урезания помощи.