Она ищет брата уже более двух веков: история привидения Черной Монахини Банка Англии

Банк Англии / © Фото из открытых источников

В самом сердце финансового района Лондона, в здании, где хранятся миллиарды фунтов стерлингов, живет привидение. Говорят, что сотрудники Банка Англии, одного из самых защищенных мест в мире, до сих пор сталкиваются с сверхъестественным.

Об этом пишет издание Mirror.

По легенде, это душа Сары Уайтхед, которую называют Черной монахиней. Она появляется в темных коридорах банка и на прилегающей станции метро Bank, повторяя только один вопрос:

"Вы не видели моего брата?"

Трагическая история, не дающая покоя веками

В начале XIX века брат Сары Пол Вайтхед работал в Банке Англии. Его казнили за подделку документов — преступление, которое он пытался скрыть от сестры.

Не зная о его судьбе, Сара годами приходила в банк, одетая в траурный черный наряд, ежедневно спрашивая сотрудников о брате. Те, чтобы избежать скандала, постоянно ее обманывали — пока один из молодых работников не рассказал правду.

После этого Сара сошла с ума. Она продолжала возвращаться в банк, теперь уже как тень — молчаливая, в черном, с тем же вопросом.

В конце концов, в 1818 году руководство банка выплатило ей компенсацию, чтобы она больше никогда не возвращалась. Сара согласилась. Но после ее смерти договоренность, похоже, утратила силу.

Свидетели рассказывают, что ее призрак по-прежнему появляется у Треднидл-стрит, во внутреннем дворе банка и даже в подземных тоннелях метро.

"Вы видели моего брата?" — голос из тьмы

По словам очевидцев, в темных переходах станции Bank можно услышать плач, стоны и даже эхо шагов. Сотрудники метрополитена неоднократно рассказывали, что видели женщину в черном, которая растворялась прямо в воздухе.

Исследовательница мистики Энн Месси МакЭлрой из Spooky Isles писала:

"Пассажиры испытывали всеобъемлющую обеспокоенность и страх, будто рядом блуждают души, которые не обрели покоя".

Кто такая Черная монахиня?

Сара Вайтхед – сестра Пола Вайтхеда, банковского служащего, казненного около 1812 года.

После его смерти годами приходила в банк, одетая в черное.

Получила прозвище Black Nun – Черная монахиня.

Ее дух якобы живет в банке и на станции метро Bank.

Раньше мы рассказывали о самой жуткий гостинице Великобритании, известной своими легендами о привидениях и контрабандистах.