Она ищет брата уже более двух веков: история привидения Черной Монахини Банка Англии
В Банке Англии, одном из самых защищенных мест мира, уже более 200 лет появляется призрак Черной Монахини — Сары Уайтхед, сестры казненного банковского служащего.
В самом сердце финансового района Лондона, в здании, где хранятся миллиарды фунтов стерлингов, живет привидение. Говорят, что сотрудники Банка Англии, одного из самых защищенных мест в мире, до сих пор сталкиваются с сверхъестественным.
Об этом пишет издание Mirror.
По легенде, это душа Сары Уайтхед, которую называют Черной монахиней. Она появляется в темных коридорах банка и на прилегающей станции метро Bank, повторяя только один вопрос:
"Вы не видели моего брата?"
Трагическая история, не дающая покоя веками
В начале XIX века брат Сары Пол Вайтхед работал в Банке Англии. Его казнили за подделку документов — преступление, которое он пытался скрыть от сестры.
Не зная о его судьбе, Сара годами приходила в банк, одетая в траурный черный наряд, ежедневно спрашивая сотрудников о брате. Те, чтобы избежать скандала, постоянно ее обманывали — пока один из молодых работников не рассказал правду.
После этого Сара сошла с ума. Она продолжала возвращаться в банк, теперь уже как тень — молчаливая, в черном, с тем же вопросом.
В конце концов, в 1818 году руководство банка выплатило ей компенсацию, чтобы она больше никогда не возвращалась. Сара согласилась. Но после ее смерти договоренность, похоже, утратила силу.
Свидетели рассказывают, что ее призрак по-прежнему появляется у Треднидл-стрит, во внутреннем дворе банка и даже в подземных тоннелях метро.
"Вы видели моего брата?" — голос из тьмы
По словам очевидцев, в темных переходах станции Bank можно услышать плач, стоны и даже эхо шагов. Сотрудники метрополитена неоднократно рассказывали, что видели женщину в черном, которая растворялась прямо в воздухе.
Исследовательница мистики Энн Месси МакЭлрой из Spooky Isles писала:
"Пассажиры испытывали всеобъемлющую обеспокоенность и страх, будто рядом блуждают души, которые не обрели покоя".
Кто такая Черная монахиня?
Сара Вайтхед – сестра Пола Вайтхеда, банковского служащего, казненного около 1812 года.
После его смерти годами приходила в банк, одетая в черное.
Получила прозвище Black Nun – Черная монахиня.
Ее дух якобы живет в банке и на станции метро Bank.
