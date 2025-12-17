Сорвала куш на последние деньги: женщина купила старую игру и продала ее за сумасшедшую сумму

Приобретение редкой игры в благотворительном магазине позволило женщине преодолеть финансовые трудности.

Благотворительные магазины часто становятся местом, где можно найти неожиданные сокровища . Именно так произошло с Дженнифер Томпсон, которая во время визита в сеть Goodwill натолкнулась на видеоигру в отличном состоянии.

Имея на банковском счету всего 30 долларов, американка Дженнифер Томпсон пошла на риск, который многие назвали бы бессмысленным. В благотворительном магазине она потратила 8 долларов на старую видеоигру, узнав в ней редкий экземпляр. Интуиция не подвела: находка принесла большой куш.

Риск на последние деньги

Дженнифер заметила на полке игру Stadium Events 1986 года выпуска для приставки Nintendo Entertainment System (NES). Цена вопроса составляла всего 8 долларов (около 6 фунтов).

Женщина вспомнила статью, которую читала раньше, о самых редких играх в мире, и поняла, что перед ней настоящий бриллиант.

"Дженнифер Томпсон едва сводила концы с концами и имела всего 30 долларов на своем банковском счете, но решила, что стоит рискнуть и приобрести игру", - говорится в материале.

Шок продавцов

Чтобы убедиться в своей удачи, она понесла покупку в магазин подержанных видеоигр для оценки. Реакция работника была мгновенной.

«Молодой мужчина за прилавком, как говорится, прохрипел слова „о боже мой“, увидев игру во всей красе», — описывает издание.

Ей сразу же предложили все деньги, которые были в кассе, но Дженнифер отказалась. Позже на Reddit один из пользователей, утверждавший, что работал в магазине (Save Point Video Games в Северной Каролине), рассказал детали: ей предлагали 9000 долларов , но она поступила мудро, отклонив предложение.

Успешная продажа

В конце концов, игру приобрел страстный коллекционер и ортодонт Тод Кертис через онлайн-аукцион. Финальная сумма сделки составила 25 000 долларов .

Эта история еще раз доказывает: иногда знания и капля авантюризма могут превратить 8 долларов в целое состояние.

