Только гении находят шапку Санты в этой оптической иллюзии: попробуйте вы

Санта / © pixabay.com

Реклама

С приближением новогодних праздников пользователи сети активно обсуждают новую испытывающую внимательность рождественскую оптическую иллюзию. Задача состоит в том, чтобы найти единственную шапку Санта-Клауса, спрятанную среди толпы снеговиков, имея на поиски всего 25 секунд.

Об этом сообщает Jagran Josh.

Эта визуальная загадка предлагает сложный тест на концентрацию, поскольку большинство элементов изображения имеют схожие детали.

Реклама

Главная подсказка

Ключом к быстрому решению есть внимание к деталям: нужно найти шапку Санты, на которой нет полосок.

Все снеговики, представленные на картинке, имеют на головах шапки с определенными декоративными полосками или узорами. Искомый элемент – это классическая красная шапка с белым помпоном, абсолютно гладкая.

Многие пользователи признаются, что не могут найти шапку с первой попытки, что делает головоломку популярным развлечением в социальных сетях в канун Рождества и Нового года.

Попробуйте вы:

Реклама

Голововломка с Сантой. Фото: dudolf.com

Ответ

Ответ к головоломке

Напомним, только настоящие гении способны заметить все отличия на этих картинках со щенками.

Также этот краткий тест поможет открыть интересные черты вашей личности – и все это с помощью фото милых животных.