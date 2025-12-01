Стильные образы первых леди: Елена Зеленская и Брижит Макрон появились в брючных костюмах на встрече

Елена Зеленськая, Владимир Зеленский, Емманюель Макрон, Брижит Макрон / © Associated Press

Елена Зеленская отдала в этот раз предпочтение лаконичному черному костюму свободного фасона, который включал немного удлиненный жакет и свободные брюки со стрелками, которые она сочетала с белоснежной классической рубашкой и брошью с большой жемчужиной.

Волосы нашей первой леди были идеальными — она уложила их в красивую прическу с легкими локонами, которые были накручены от лица. Завершали этот образ небольшой лаконичный клатч, золотые серьги и туфли на шпильках.

Но выбор делового костюма вместо платья — это обыденный стиль первой леди, поскольку для официальных встреч она часто выбирает именно такие наряды, а также всегда носит только вещи от украинских дизайнеров, подчеркивая таким образом национальную идентичность и популяризирую украинскую моду в мире. Особенно много символизма также всегда в украшениях госпожи Зеленской, ведь ее броши лаконичны, но всегда с особенным посылом, как, например золотая брошь в виде петушка.

Брижит Макрон же надела серый приталенный костюм с слегка акцентированным полосатым узором, который она также дополнила с классической белой рубашкой, но ее брюки были приталенными и подчеркивали ноги. Также первая леди Франции добавила к этому луку еще один элегантный аксессуар темно-синий шарф от Louis Vuitton, который по оттенку сочетался с ее туфлями-лодочками. Также на руке и Макрон можно заметить ее любимое большое кольцо с синими камнями, которое она очень часто носит.

Президент прибыл в Елисейский дворец вначале без сопровождения первой леди. Там прошли переговоры президентов Украины и Франции в формате с глазу на глаз, а затем Елена и Брижит присоединились. Это был десядый визит Зеленского в Париж.