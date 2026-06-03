"Вы будете в шоке": кинолог рассказал, как правильно отучить собаку тянуть поводок

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Многим владельцам собак знакомая проблема, когда собака сильно и настойчиво тянет за поводок, заставляя нас идти туда, куда она хочет. Это приводит к дискомфорту, а у владельцев возникает впечатление, что это собака с ними гуляет, а не наоборот. Кинолог рассказал, как отучить собаку тянуть поводок.

Об этом рассказал зоопсихолог и кинолог Виталий Новик.

Как отучить собаку тянуть поводок

Зоопсихолог продемонстрировал пример, когда ни поводок, ни электроошейник, или другие гаджеты не помогают отучить собаку тянуть за поводок своего хозяина. Если собака не реагирует на вашу остановку, команду или усилия пойти в другую сторону с поводком, лучше подготовиться и отучить собаку от этой привычки.

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«Собака тянет вас, во-первых, потому что она вас не уважает и не воспринимает как лидера. Вы не делали ей замечаний и не имели на это полномочий. У собаки очень много возбудителей, с которыми вы не поработали», — рассказывает зоопсихолог.

Собака тянет вас к своим возбудителям. Чтобы стать для собаки лидером и заставить ее слушать ваши команды, нужно начать приучать ее к границам еще дома. Когда пес к вам лезет, требует внимания или делает что-то еще, что нарушает ваши границы, научите собаку понимать слово «нет».

«Когда вы ругаете собаку и говорите ей слово „нет“, вы выстраиваете с ней отношения „старшего в стае“. Именно тогда команда „нет“ заработает», — объясняет Виталий Новик.

Тогда, когда следующий раз собака начнет тянуть поводок, а вы скажете «нельзя», животное сразу прекратит так делать. Вы станете для нее авторитетом.

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Если собака тянет вас к возбудителю, а вы ее за это хвалили, нужно изменить коммуникацию. Делайте собаке замечания, если она не слушается ваших команд.

«Если вы приучите собаку ходить по 20 раз туда-сюда через „нет, пошли“, пес не будет вас тянуть к раздражителям на улице», — подытожил кинолог.

Советы для воспитания собак — последние новости:

Напомним, что, по данным экспертов организации Dogs Trust, содержание собаки требует значительного времени, терпения и готовности менять свой образ жизни. Прежде чем заводить любимца, специалисты призывают честно оценить собственные возможности и выделяют пять главных причин, почему человек может быть не готов к такому шагу.

По данным PDSA, собакам нужно 1–2 часа ежедневной физической и ментальной активности. Кроме того, животное усложняет спонтанные путешествия, ведь его нельзя надолго оставлять наедине, а график придется подстраивать под его нужды.

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Адаптация, приучение к туалету и дрессировке требуют времени и иногда помощи кинолога, а сама ответственность за собаку будет длиться много лет.

Если дома уже есть любимец, например кошка, их знакомство должно быть постепенным — через разделение по запахам и контролируемые короткие встречи.

Учитывая эти факторы, будущему владельцу важно заранее сбалансировать свои планы, чтобы обеспечить животному комфортную и счастливую жизнь.

Также владельцам собак советуют внимательнее присматриваться к поведению своих любимцев, ведь даже неочевидные сигналы могут свидетельствовать о стрессе или подавленном состоянии.

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В частности, популярный жест заботы — объятия — кинолог Филипп Легуд называет потенциальным источником дискомфорта для многих животных из-за ограничения движений. О том, что собаке неловко, свидетельствуют напряженная осанка, прижатые уши, облизывание губ или приподнятая лапа.

Зато о безопасности и удовольствии животного сигнализируют расслабленное тело, свободные движения, виляние хвостом и спокойное выражение морды с открытым ртом.

Для точной оценки состояния любимца ветеринары советуют применять тест PEEP, который анализирует четыре параметра: осанку — напряженность, дрожь, глаза — напряженный взгляд, расширенные зрачки, уши — прижаты ли они назад, и поведение — попытки спрятаться, замереть или убежать.

Если поведение собаки вызывает беспокойство, хозяевам рекомендуют поскорее обратиться за советом к квалифицированному ветеринару.

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