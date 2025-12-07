250 тыс. долларов за санкции СНБО: сообщнику Скороход избрали меру пресечения

ВАКС арестовал участника группы, требовавшей $250 тыс. за применение санкций / © Высший антикоррупционный суд/Facebook

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда 7 декабря 2025 года избрал меру пресечения одному из участников группы, которую вместе с действующим народным депутатом (речь идет об Анне Скороход — ред.), разоблачили на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере 250 тысяч долларов США. По данным следствия, эти средства требовали за «решение вопроса» по применению санкций СНБО к компании-конкурентке.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемый был заключен под стражу с возможностью внесения залога в сумме 4 млн 542 тыс. грн. Такое решение принято на основании ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП.

В случае внесения залога, суд возложил на мужчину ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать в НАБУ и суд по первому вызову, не покидать пределы города Тернополя без разрешения следователя или суда, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении, а также сдать паспорт (ы) для выезда за границу и носить электронный браслет.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напоминают, что в соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке и не подтверждена обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у народного депутата Анны Скороход.

Стало известно, что нардепка может быть причастна к преступной группе. Политикиню и ее сообщников подозревают в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов США за включение конкурента в санкционные списки СНБО.