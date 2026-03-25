Чей флаг: Monobank заказал госэкспертизу из-за скандала с верификацией — адвокат о результатах

Скандал с Monobank получил продолжение

История с клиенткой Monobank Карины Кольб, вызвавшей резонанс из-за фото по видеоверификации, получила новый поворот. Государственная экспертиза установила, что флаг на картинке соответствует признакам символики Российской Федерации.

Об этом адвокат Денис Шкаровский изданию OBOZ.UA.

Юрист представляет интересы «Универсал Банка». По его словам, для проверки было привлечено специализированное государственное учреждение, проанализировавшее как фото, так и фрагменты видео.

Что показала экспертиза

В заключении экспертов отмечено, что изображенный на фоне клиентки флаг «соответствует визуальным характеристикам флага РФ» и не имеет признаков, присущих флагу Словении — в частности, на нем отсутствует герб.

После получения результатов банк передал информацию в Службу безопасности Украины и продолжает взаимодействие с Национальным банком. В финучреждении отмечают, что действовали в рамках действующего законодательства и не нарушали нормы по защите персональных данных.

Между тем скандал с банком получил продолжение. Так, 25 марта Верховная Рада вызвала главу НБУ Андрея Пышного для объяснений. Его выступление ожидается на заседании парламента 26 марта.

Скандал с Monobank

Напомним, конфликт разгорелся после того, как соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал фото клиентки, сделанное во время видеоидентификации, и заявил об отказе в обслуживании по подозрению в пророссийской позиции.

Сама девушка в ответ утверждала, что на изображении было знамя Словении, а не России.

Инцидент вызвал широкую дискуссию по поводу границ публичности, банковской тайны и этичности действий финансовых учреждений.