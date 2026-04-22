Демографическая катастрофа в Украине: сколько детей должна рожать каждая семья

Ребенок / © Associated Press

Реклама

Украина стремительно теряет население, а цифры рождаемости близятся к опасному минимуму. Показатели упали вдвое от требуемой нормы, ставящей под угрозу будущее страны. Чтобы численность населения хотя бы не сокращалась, украинские семьи должны рожать гораздо больше, чем сейчас.

Об этом рассказал Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

«Для простого воспроизводства населения нужно, чтобы сто женщин репродуктивного возраста — это формально 15-49 лет — родили в сумме 210-220 детей. Почему не ровно 200? Потому что в этот показатель закладывается поправка на детскую смертность: дети должны дожить до репродуктивного возраста родителей», — объясняет ученый.

Реклама

По словам Гладуна, эта формула универсальна для всех стран мира. Однако Украина сейчас невероятно далека от этих цифр.

Шокирующая реальность войны

Еще до полномасштабного вторжения ситуация была сложной, но сейчас она стала угрожающей. В 2021 году, который был годом пандемии, на сто женщин приходилось всего 116 детей. Сегодня же цифры еще меньше.

«По нашим экспертным оценкам на сегодняшний день показатель, пожалуй, близок к 90 детям на 100 женщин. Это очень низкий уровень», — констатирует Гладун.

Впрочем, эксперт отмечает, что снижение рождаемости — это глобальный тренд. Для сравнения, в Южной Корее этот показатель составляет около 70 детей, а Китай после длительной политики ограничений остановился на отметке 100.

Реклама

Недавно Организация Объединенных Наций обнародовала пессимистический сценарий, согласно которому до конца века в Украине останется всего 15 миллионов человек. Ученый призывает воспринимать такие цифры с осторожностью.

«Я люблю прогнозы на сто лет. Их никто никогда не проверит. Долгосрочные прогнозы следует воспринимать исключительно как прогнозы-предупреждения: что будет, если оправдаются заложенные гипотезы по поводу рождаемости, смертности и миграции», — отмечает демограф.

Гладун подчеркивает, что в условиях войны делать точные прогнозы на столетие невозможно, ведь неизвестно, сколько будут продолжаться боевые действия и сколько людей в конце концов вернется из-за границы. По мнению ученого, прогноз ООН может оказаться нереалистичным, и население Украины, скорее всего, будет больше, однако точные цифры будут зависеть от победы и дальнейшей государственной политики.

Напомним, в Украине фиксируется стремительное сокращение населения — ежегодно страна теряет около 300 тысяч человек даже без учета последствий войны. И эта тенденция длится уже не первый год.

Реклама

Ведь ежегодно в Украине умирает около 450-500 тысяч человек, в то время как рождается только 200-250 тысяч. В 2025 году, по оценкам, количество новорожденных сократилось до 170-180 тысяч.

Также глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что после завершения войны и открытия границ Украина может столкнуться с ситуацией, когда 1-1,5 млн наших соотечественников уедут за границу навсегда.