"Есть нарушения с обеих сторон": Арахамия прокомментировал стрельбу в Днепре

Вчера, 29 августа, в Днепре произошла смертельная стрельба с участием водителя и полицейского. Там есть нарушение закона с двух сторон.

Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат Давид Арахамия.

"С одной стороны эта семья должна остановиться и полностью выполнить все инструкции полицейских, а с другой стороны и полицейский, когда он уже доставал оружие, должен был произвести предупредительный выстрел в воздух и затем только применять оружие", – акцентировал Арахамия.

Так что с этим будут разбираться уже правоохранительные органы.

Что известно об инциденте в Днепре

Во вторник, 29 августа, в Днепре работник патрульной полиции застрелил водителя машины, которую остановил. Предварительно отмечалось, что мужчина напал на напарницу патрульного.

В то же время речь шла о том, что сотрудник полиции не произвел предупредительного выстрела в воздух. Он сразу же открыл огонь по мужчине.

ДБР сообщило, что водитель вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Впоследствии у сети появилось видео с камер наблюдения. На нем видно, что водитель иномарки нарушил правила дорожного движения: с крайней левой полосы автомобиль повернул направо, на проспект Мазепы. Однако во время остановки за рулем была обнаружена женщина. Скорее всего, она пересела с пассажирского сиденья.

Правоохранители выясняют правомерность применения патрульным табельного оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что на кадрах с бодикамер полицейской четко видно: выстрелы раздаются после того, как она падает на землю. Свидетели рассказывают, что после удара мужчины с авто она на время потеряла сознание. Ее госпитализировали с переломами костей лица.

Вскоре в правоохранительных органах сообщили подробности экспертизы. Оказалось, что в крови погибшего мужчины обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле, а в моче – на уровне 2,78 промилле.

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