Украина
2041
1 мин

Грузовой поезд, сошедший с рельсов у Коростеня, атаковал "Шахед"

Ряд поездов перенаправляются по объездным маршрутам через Шепетовку, Козятин и Фастов, задержки составят от трех часов. На месте аварии начались восстановительные работы.

Анастасия Павленко
Ряд пассажирских поездов курсирует с существенными задержками / © Associated Press

Предварительной причиной схода грузового поезда под Коростенем Житомирской области в ночь на понедельник, 22 декабря, стал взрыв в результате атаки российского «Шахеда».

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

«Предварительно: грузовой поезд был поражен по причине детонации — вероятно, БпЛА типа „Shahed“, — говорится в сообщении компании.

В настоящее время продолжаются следственные действия, и точные причины аварии установят правоохранительные органы, добавила компания.

Напомним, из-за железнодорожной аварии неподалеку от Коростеня на Житомирщине ряд пассажирских поездов курсируют с существенными задержками, часть маршрутов срочно изменена.

Среди пассажиров обошлось без серьезных травм, однако одна женщина получила порез стеклом, помощь ей оказали на месте. В то же время травмировались машинист и его помощник из грузового поезда, оба госпитализированы.

Через Фастов вместо Коростеня временно курсируют следующие поезда:

  • №1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта

  • №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы

  • №92 Львов — Киев

  • №30 Ужгород — Киев

  • №8/150 Черновцы — Киев

  • №52 Перемышль — Киев

  • №68/20 Варшава, Холм — Киев

  • №108 Солотвино — Киев

  • Поезд №98 Ковель — Киев в виде исключения пропускают через Житомир, что позволит снизить время задержки.

2041
