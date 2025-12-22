- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2041
- Время на прочтение
- 1 мин
Грузовой поезд, сошедший с рельсов у Коростеня, атаковал "Шахед"
Ряд поездов перенаправляются по объездным маршрутам через Шепетовку, Козятин и Фастов, задержки составят от трех часов. На месте аварии начались восстановительные работы.
Предварительной причиной схода грузового поезда под Коростенем Житомирской области в ночь на понедельник, 22 декабря, стал взрыв в результате атаки российского «Шахеда».
Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».
«Предварительно: грузовой поезд был поражен по причине детонации — вероятно, БпЛА типа „Shahed“, — говорится в сообщении компании.
В настоящее время продолжаются следственные действия, и точные причины аварии установят правоохранительные органы, добавила компания.
Напомним, из-за железнодорожной аварии неподалеку от Коростеня на Житомирщине ряд пассажирских поездов курсируют с существенными задержками, часть маршрутов срочно изменена.
Среди пассажиров обошлось без серьезных травм, однако одна женщина получила порез стеклом, помощь ей оказали на месте. В то же время травмировались машинист и его помощник из грузового поезда, оба госпитализированы.
Через Фастов вместо Коростеня временно курсируют следующие поезда:
№1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта
№44/50 Ивано-Франковск — Черкассы
№92 Львов — Киев
№30 Ужгород — Киев
№8/150 Черновцы — Киев
№52 Перемышль — Киев
№68/20 Варшава, Холм — Киев
№108 Солотвино — Киев
Поезд №98 Ковель — Киев в виде исключения пропускают через Житомир, что позволит снизить время задержки.