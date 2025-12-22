Грузовой поезд, сошедший с рельсов у Коростеня, атаковал "Шахед"

Ряд пассажирских поездов курсирует с существенными задержками / © Associated Press

Предварительной причиной схода грузового поезда под Коростенем Житомирской области в ночь на понедельник, 22 декабря, стал взрыв в результате атаки российского «Шахеда».

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

«Предварительно: грузовой поезд был поражен по причине детонации — вероятно, БпЛА типа „Shahed“, — говорится в сообщении компании.

В настоящее время продолжаются следственные действия, и точные причины аварии установят правоохранительные органы, добавила компания.

Напомним, из-за железнодорожной аварии неподалеку от Коростеня на Житомирщине ряд пассажирских поездов курсируют с существенными задержками, часть маршрутов срочно изменена.

Среди пассажиров обошлось без серьезных травм, однако одна женщина получила порез стеклом, помощь ей оказали на месте. В то же время травмировались машинист и его помощник из грузового поезда, оба госпитализированы.

Через Фастов вместо Коростеня временно курсируют следующие поезда: