Каждый год Украина теряет столько людей, как живет в Виннице: аналитик объяснил

В Украине зафиксировано критическое сокращение населения, которое по масштабам ежегодно равно количеству жителей такого областного центра, как Винница .

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта "Мир на изломе" от Новости.LIVE.

Причины демографического спада

Эксперт выделил три главных индикатора, свидетельствующих об угрожающих темпах депопуляции. В частности, речь идет о значительном превышении смертности над рождаемостью.

«У нас превышение смертности над рождаемостью составляет где-то в год 250-300 тысяч человек. Фактически исчезает каждый год такой город как Винница», — отметил аналитик.

Наибольшей угрозой будущему государству Кущ назвал падение коэффициента фертильности. Для простого воспроизводства нации этот показатель должен составлять 2,0–2,1 ребенка на одну женщину, в то время как он обрушился до 0,8–0,9. По словам экономиста, такие цифры делают физическое восстановление населения невозможным.

Воздействие войны и эмиграция подростков

Вторым фактором является резкое сокращение продолжительности жизни, вызванное как непосредственными последствиями боевых действий, так и хроническим стрессовым состоянием населения.

«Сейчас продолжительность жизни среди женщин сократилась до 70 лет, а мужчин до 57–58 лет. То есть это и прямое влияние войны — люди погибли. И это влияние стрессового состояния», – объяснил Алексей Кущ.

Кроме того, экономист обратил внимание на массовый выезд юношей за границу. Большинство семей пытаются вывезти ребят до достижения ими 14–15 лет. Это приводит к тому, что в выпускных классах украинских школ в основном остаются девушки, что создает дополнительный дисбаланс для будущего рынка труда и демографии.

