Кого и как коснутся изменения в сервисных центрах МВД: подробности

Сервисный центр МВД / © hsc.gov.ua

В Украине с 3 февраля изменился алгоритм получения талонов в сервисных центрах Министерства внутренних дел через терминалы самообслуживания. Главное нововведение — это появление конкретики: теперь посетители видят точное время приема еще на этапе выбора талона.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Если ранее алгоритм выдачи талонов мог отличаться, то при регистрации непосредственно в сервисном центре на экране терминала отображаются доступные слоты с конкретным временем. Это дает возможность посетителям самостоятельно планировать свой день и выбирать удобное время для получения услуги.

Запись через терминал по-прежнему производится для получения услуг «день в день».

Что еще изменилось

Изменения коснулись и визуализации очереди. На информационных экранах в залах ожидания отображается расширенная информация:

текущая дата и время;

номера талонов посетителей;

номера рабочих мест администраторов или работников экспертной службы.

Это позволит избежать путаницы и сделает процесс ожидания более прозрачным.

Сколько талонов можно взять

В МВД напомнили, что для предотвращения спекуляций с очередью действуют строгие ограничения на количество регистраций. Система автоматически генерирует слоты в зависимости от количества работающих администраторов, а для пользователей установлены определенные лимиты.

Для физических лиц: суммарно не более 4 записей в течение месяца (предел общий для терминала и онлайн Е-записи).

Для юридических лиц: не более 6 регистраций в день.

Стоит отметить, что онлайн-регистрация через сайт (Е-запись) позволяет планировать визит на 21 день вперед, тогда как терминал выдает талоны только на текущий день.

В ведомстве предупредили, что продолжаются комплексные организационно-технические доработки системы, поэтому возможны дальнейшие обновления функционала.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, открывающее возможность полностью цифрового оформления европротокола через приложение «Дія». Уже с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без бумажных документов прямо на месте аварии.

Сервис будет автоматически подтягивать данные из государственных реестров о водительском удостоверении, техпаспорте и страховом полисе, что уменьшит количество ошибок и отказов в страховых выплатах. Для оформления достаточно сделать фото, согласовать обстоятельства с другим участником ДТП и подписать европротокол через «Дія.Підпис». Статус рассмотрения дела водители смогут отслеживать непосредственно в приложении.