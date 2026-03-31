Контрактное обучение в университетах Украины подорожает: что ждет студентов

В Украине прогнозируют дальнейший рост стоимости обучения по контракту в высших учебных заведениях.

Об этом сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко во время брифинга 31 марта.

Как изменится стоимость обучения в Украине

По словам чиновника, в 2025 году цены на контрактную форму обучения уже выросли почти на 30%, и эта тенденция сохранится в следующем учебном году. Трофименко объяснил, что университеты должны формировать специальные фонды, в частности, для обеспечения выплат работникам.

«Вы знаете, что работникам университетов с 1 января 2026 повысили заработную плату на 30%, а с 1 марта повысят еще на 20%. Соответственно, мы не должны депинговать — мы должны обеспечивать адекватную цену за высшее образование в наших вузах», — отметил замминистра.

Он также добавил, что государство на 10% увеличило финансирование для учебных заведений, перемещенных с прифронтовых территорий, однако эти средства не будут учитываться при расчете себестоимости обучения.

В свою очередь директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров подчеркнул, что качественное образование не может быть дешевым.

«За высшее образование нужно платить дорого: за бюджетников платит государство, а за контрактников — семья», — заявил Шаров.

Чиновник подчеркнул, что без повышения цен преподаватели могут начать выезжать за границу, в то же время украинское образование все еще остается дешевле европейского.

Бюджетные места и сколько отказов

Также Шаров сообщил о положительной динамике по подтверждению бюджетных мест. В 2025 году количество абитуриентов, отказавшихся от обучения по государственному заказу, существенно уменьшилось. Статистика отказов выглядит так:

2022 год — 5,7% ;

2023 год — 8,8% ;

2024 год — 10,8% ;

2025 год — 4,3%.

По словам Олега Шарова, рост отказов в предыдущие годы был связан с привлекательностью грантов на обучение, введенных в 2024 году. Сейчас доля неподтвержденных контрактных предложений составляет 25%, однако в министерстве ожидают сокращения этого показателя.

Напомним, ранее Министерство образования и науки обнародовало обновленные правила вступления на 2026 год, отменяющие мотивационные письма и внедряющие систему приоритетности для магистров.