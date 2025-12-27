Кремль готовится к войне в Европе: Буданов назвал следующие цели РФ после Украины

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что недавние нарушения воздушного пространства стран НАТО и морских границ это часть системной подготовки России к расширению агрессии.

О том, что стоит за этими действиями и какие страны находятся в зоне наибольшего риска, он объяснил в интервью «Общественному».

Это не случайность, а система

Буданов напомнил об инцидентах, которые происходили осенью, в частности, мероприятие российского судна в территориальные воды Эстонии.

«Побыло спокойно, никого не нашло, как говорится, да и пошло себе… Они [провокации — ред.] системные», — подчеркнул разведчик.

По его словам, такие действия преследуют две цели:

Информационное давление: расшатывание ситуации внутри стран-партнеров. Военный тест: проверка реальной готовности НАТО реагировать на угрозы.

"Мы не раз говорили: Российская Федерация не оставляет идей открытого мероприятия в определенные страны", - подчеркнул Буданов.

Кто под прицелом

На вопрос, является ли «открытое мероприятие» реальным планом, Буданов ответил утвердительно. Задача российских спецслужб и военных — подготовить почву, а политическое решение будет приниматься в последний момент.

Главным препятствием для Кремля сейчас незавершенное вторжение в Украину.

"Но надо закончить здесь сначала", - заметил он.

Относительно потенциальных жертв новой агрессии, глава ГУР был лаконичным, но конкретным:

«Посмотрите на карту мира, и вы найдете ответ. Прежде всего, страны Балтии. Так географически произошло», — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, Буданов сделал неутешительный прогноз о ракетно-дроновых ударах России. По его словам, российское производство ракет и дронов вышло на пик своих промышленных мощностей, на котором до сих пор находится.