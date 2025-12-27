- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 582
- Время на прочтение
- 2 мин
Кремль готовится к войне в Европе: Буданов назвал следующие цели РФ после Украины
Планы вторжения в Балтию — это реальность, к которой Москва готовится уже сейчас и ждет только «удобного момента».
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что недавние нарушения воздушного пространства стран НАТО и морских границ это часть системной подготовки России к расширению агрессии.
О том, что стоит за этими действиями и какие страны находятся в зоне наибольшего риска, он объяснил в интервью «Общественному».
Это не случайность, а система
Буданов напомнил об инцидентах, которые происходили осенью, в частности, мероприятие российского судна в территориальные воды Эстонии.
«Побыло спокойно, никого не нашло, как говорится, да и пошло себе… Они [провокации — ред.] системные», — подчеркнул разведчик.
По его словам, такие действия преследуют две цели:
Информационное давление: расшатывание ситуации внутри стран-партнеров.
Военный тест: проверка реальной готовности НАТО реагировать на угрозы.
"Мы не раз говорили: Российская Федерация не оставляет идей открытого мероприятия в определенные страны", - подчеркнул Буданов.
Кто под прицелом
На вопрос, является ли «открытое мероприятие» реальным планом, Буданов ответил утвердительно. Задача российских спецслужб и военных — подготовить почву, а политическое решение будет приниматься в последний момент.
Главным препятствием для Кремля сейчас незавершенное вторжение в Украину.
"Но надо закончить здесь сначала", - заметил он.
Относительно потенциальных жертв новой агрессии, глава ГУР был лаконичным, но конкретным:
«Посмотрите на карту мира, и вы найдете ответ. Прежде всего, страны Балтии. Так географически произошло», — подытожил Кирилл Буданов.
Напомним, Буданов сделал неутешительный прогноз о ракетно-дроновых ударах России. По его словам, российское производство ракет и дронов вышло на пик своих промышленных мощностей, на котором до сих пор находится.