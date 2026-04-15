- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1668
- Время на прочтение
- 4 мин
Не прячьте пуховики: в Украину идет волна арктического холода сразу после кратковременного потепления
Украину накроет волна настоящего весеннего тепла с температурой до +19 градусов. Однако синоптики предупреждают, что этот период будет коротким, а в некоторых регионах ночные заморозки еще напомнят о себе.
В Украину возвращается настоящее весеннее тепло: 16 апреля в большинстве регионов страны будет солнечно и до +19 тепла. Однако потепление будет непродолжительным, а в некоторых северных и западных областях комфортную температуру испортят небольшие дожди.
Подробнее о погоде в Украине 16 апреля — читайте на сайте ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 16-го апреля, в Украине «будет роскошно тепло».
«Сейчас вообще красота — и жары нет, и днем не холодно, а спать ночью приятно свежо.
Максимальная температура воздуха в течение дня +12+19 градусов», — отметила метеоролог.
Как прогнозирует Диденко, на востоке, в южной части и в большинстве центральных областей Украины будет сухая и солнечная погода. На западе, севере и Винницкой области пройдут небольшие дожди.
Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что сейчас в атмосфере доминирует северный антициклон «Quirin», в то же время атмосферное давление растет, поэтому погода стабилизируется, передает Telegraf.
По словам Постриганя, в течение 14-16 апреля станет больше солнца, а днем потеплеет до +18 градусов тепла. Однако ночью и утром еще возможны заморозки до -3.
Среднесуточная температура наконец вернется к норме. Однако потепление продлится недолго: с пятницы, 17 апреля, погода изменится под влиянием юго-западных циклонов. Небо затянет облаками, пройдут дожди, а днем температура будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла.
По данным Украинского гидрометцентра 16 апреля погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления. Однако на западные и северные области будет влиять атмосферный фронт, поэтому там местами пройдут небольшие дожди.
Ветер будет дуть преимущественно юго-западный и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают, что в течение 15-17 апреля на Десне ниже Новгород-Северского и ее притоке Сейм будет продолжаться подъем уровней воды на 1-8 см в сутки. Из-за разлива рек удерживается затопление поймы возле Новгород-Северского, что затрудняет движение транспорта в одноименном районе.
Также возможны перебои с сообщением в Корюковском районе Черниговщины. В регионе объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве
В Киеве и Киевской области 16 апреля будет облачная погода. Ночью синоптики осадков не прогнозируют, однако днем пройдет небольшой дождь.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. По области ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, днем — от +14 до +19 градусов тепла.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается до +18 градусов выше нуля.
Погода в Одессе
В Одесской области 16 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, однако существенных осадков не предвидится. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет южным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +18.
Водителям стоит быть внимательными: на дорогах области в ночные и утренние часы местами туман, видимость ограничена до 200-500 м.
В Одессе также будет облачно, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +5 до +7 градусов тепла, днем ожидается до +15 градусов выше нуля.
Погода во Львове
На Львовщине 16 апреля погоду будет определять влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над странами Балтии. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром будет слабый туман.
Ветер будет дуть западный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днем — от +13 до +18 градусов тепла.
Во Львове температура воздуха будет колебаться от +7 градусов ночью, до +17 градусов днем.
Погода в Днепре
На Днепропетровщине 16 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура по области будет составлять:
ночью от 0 до +5 градусов тепла, на поверхности почвы местами вероятны заморозки до -2 градусов ниже нуля;
днем от +14 до +19 градусов тепла;
В городе Днепр столбики термометров будут показывать:
ночью от +5 до +7 градусов тепла;
днем от +16 до +18 градусов выше нуля.
Погода в Харькове
В четверг, 16 апреля, в Харьковской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ночью и утренние часы возможен слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
По области температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, однако на поверхности почвы местами возможны заморозки до -3. Днем воздух прогреется до +18 тепла.
В Харькове синоптики осадков не прогнозируют. Ночью и утром будет слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +3 до +5 тепла, днем ожидается от +15 до +17 тепла.
Напомним, ранее синоптик назвал точную дату еще одной волны похолодания в Украине.
Читайте также:
Проводное воскресенье или Фомино воскресенье 2026 года: что это за особый день, почему его еще называют Антипасха
Похолодание — все, но надвигается еще одна стихия: синоптики предупредили украинцев о погодных «сюрпризах»