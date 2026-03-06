Отключение света 7 марта: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

В субботу, 7 марта, в части регионов Украины будут действовать ограничения электроснабжения.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».

Также добавили, что введение графиков обусловлено повреждениями энергосистемы в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов, чтобы стабилизировать работу сети.

Объемы и точное время отключения по конкретным адресам зависят от ситуации в каждом отдельном регионе. Оперативную информацию о применении ограничений обнародуют облэнерго на своих официальных ресурсах и страницах в соцсетях. Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамической и может измениться при новых вызовах.

Отключение света — последние новости

Напомним, ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 6 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Также из-за российских ударов 6 марта без света остались жители четырех областей Украины.

В настоящее время в Одесской области наблюдается одна из самых сложных ситуаций с электроснабжением по всей Украине.