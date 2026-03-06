- Дата публикации
Отключение света 7 марта: какие графики применят
В «Укрэнерго» ввели графики отключений света на 7 марта.
В субботу, 7 марта, в части регионов Украины будут действовать ограничения электроснабжения.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«В части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».
Также добавили, что введение графиков обусловлено повреждениями энергосистемы в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов, чтобы стабилизировать работу сети.
Объемы и точное время отключения по конкретным адресам зависят от ситуации в каждом отдельном регионе. Оперативную информацию о применении ограничений обнародуют облэнерго на своих официальных ресурсах и страницах в соцсетях. Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамической и может измениться при новых вызовах.
