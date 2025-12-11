Отключение света в Украине: Свириденко сказала, когда улучшится ситуация

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Глава правительства Юлия Свириденко провела заседание энергетического штаба с участием профильных министерств, руководства энергетических компаний, регуляторов рынка и народных депутатов.

Об этом она сообщила в Телеграм.

«Держу на контроле исполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактическую оптимизацию потребления электроэнергии на местах от всех ОВА. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети», — отметила она.

По ее словам, ожидается уменьшение продолжительности отключений уже в эти выходные.

Кроме того, поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

Напомним, после последней вражеской атаки в Украине введены графики отключения света. В некоторых регионах Украины свет отсутствует до 17 часов в сутки.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что блэкаута не будет, но нужно готовиться к длительным отключениям.