Действительно ли в Украине блэкаут: объяснили в ДТЭК

Из-за слухов о якобы обесточении 70% потребителей в Киеве, украинцы задаются вопросами, это уже блэкаут или нет. Какая разница между полным отключением света и экстренным?

Об этом и другое объяснили в ДТЭК.

Разница между экстренными отключениями и блэкаутом

ДТЭК объясняет, что ситуации, часто называемые блэкаутом, на самом деле являются экстренными отключениями, контролируемыми диспетчерами.

«Это вынужденный, но контролируемый провентивный шаг. Он нужен, чтобы стабилизировать систему и не дать ей сломаться до конца», — объясняют в ДТЭК.

Также добавляют, что блэкаут — это гораздо более сложная авария, когда энергосистема не просто обесточивается, а «распадается как карточный дом», запуская цепь аварий. Восстановление системы после белены является длительным процессом и наносит большой вред оборудованию.

Работа энергетиков под обстрелами

Компания отмечает, что причиной частых отключений являются непрерывные удары оккупантов по генерации и высоковольтным сетям.

«Нет страны, способной выдержать одновременные удары по энергосистеме десятками ракет и дронов. Но наши энергетики работают почти непрерывно, чтобы удержать баланс и вернуть свет как можно большему числу людей. Свет держится», — говорится в заявлении.

Напомним, во всех регионах Украины в четверг, 11 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Также сообщалось, что в Киеве по распоряжению НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии.

Впоследствии «Укрэнерго» опровергал распространенную в Сети информацию, что якобы 70% потребителей в Киеве обесточены.