Действительно ли в Украине блэкаут: объяснили в ДТЭК
Энергетики объяснили разницу между блэкаутом и экстренными отключениями на фоне слухов в Киеве.
Из-за слухов о якобы обесточении 70% потребителей в Киеве, украинцы задаются вопросами, это уже блэкаут или нет. Какая разница между полным отключением света и экстренным?
Об этом и другое объяснили в ДТЭК.
Разница между экстренными отключениями и блэкаутом
ДТЭК объясняет, что ситуации, часто называемые блэкаутом, на самом деле являются экстренными отключениями, контролируемыми диспетчерами.
«Это вынужденный, но контролируемый провентивный шаг. Он нужен, чтобы стабилизировать систему и не дать ей сломаться до конца», — объясняют в ДТЭК.
Также добавляют, что блэкаут — это гораздо более сложная авария, когда энергосистема не просто обесточивается, а «распадается как карточный дом», запуская цепь аварий. Восстановление системы после белены является длительным процессом и наносит большой вред оборудованию.
Работа энергетиков под обстрелами
Компания отмечает, что причиной частых отключений являются непрерывные удары оккупантов по генерации и высоковольтным сетям.
«Нет страны, способной выдержать одновременные удары по энергосистеме десятками ракет и дронов. Но наши энергетики работают почти непрерывно, чтобы удержать баланс и вернуть свет как можно большему числу людей. Свет держится», — говорится в заявлении.
Напомним, во всех регионах Украины в четверг, 11 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Также сообщалось, что в Киеве по распоряжению НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии.
Впоследствии «Укрэнерго» опровергал распространенную в Сети информацию, что якобы 70% потребителей в Киеве обесточены.