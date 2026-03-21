ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
283
Время на прочтение
2 мин

Расстрел полицейского в Славянске: задержали подозреваемого — первые детали

Нападающего нашли благодаря сообщениям местных жителей.

Автор публикации
Дарья Щербак
Задержанный

Задержанный / © Facebook/Патрульна поліція Донецької області

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на наряд полиции во время исполнения служебных обязанностей. В результате стрельбы погиб капитан полиции Олег Захаренко.

Об этом пишет полиция Донецкой области.

По данным правоохранителей, для поиска нападавшего была введена специальная полицейская операция. К ней привлекли оперативников уголовного розыска, бойцов спецподразделения КОРД и кинологов.

Решающую роль в задержании сыграли местные жители, сообщившие о мужчине, похожем по описанию на разыскиваемого. После обследования территории правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого.

Что известно о нападающем

Задержанным оказался 50-летний житель Славянска, ранее уже судимый. Предварительно установлено, что к моменту совершения преступления он находился в статусе СЗЧ. У мужчины изъяли вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие.

По факту нападения возбуждено уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • убийство работника правоохранительного органа

  • похищение или присвоение огнестрельного оружия

  • незаконное обращение с оружием

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что предшествовало

Напомним, в  Славянскую Донецкую область 19 марта около 11:30 человек открыл огонь по наряду полиции во время проверки документов.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, во время проверки документов у подозрительного мужчины тот внезапно применил огнестрельное оружие.

От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко — старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции. После совершенного нападавший скрылся.

Дата публикации
Количество просмотров
283
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie