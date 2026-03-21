- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 2 мин
Расстрел полицейского в Славянске: задержали подозреваемого — первые детали
Нападающего нашли благодаря сообщениям местных жителей.
В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на наряд полиции во время исполнения служебных обязанностей. В результате стрельбы погиб капитан полиции Олег Захаренко.
Об этом пишет полиция Донецкой области.
По данным правоохранителей, для поиска нападавшего была введена специальная полицейская операция. К ней привлекли оперативников уголовного розыска, бойцов спецподразделения КОРД и кинологов.
Решающую роль в задержании сыграли местные жители, сообщившие о мужчине, похожем по описанию на разыскиваемого. После обследования территории правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого.
Что известно о нападающем
Задержанным оказался 50-летний житель Славянска, ранее уже судимый. Предварительно установлено, что к моменту совершения преступления он находился в статусе СЗЧ. У мужчины изъяли вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие.
По факту нападения возбуждено уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
убийство работника правоохранительного органа
похищение или присвоение огнестрельного оружия
незаконное обращение с оружием
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Что предшествовало
Напомним, в Славянскую Донецкую область 19 марта около 11:30 человек открыл огонь по наряду полиции во время проверки документов.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, во время проверки документов у подозрительного мужчины тот внезапно применил огнестрельное оружие.
От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко — старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции. После совершенного нападавший скрылся.