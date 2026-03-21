Задержанный / © Facebook/Патрульна поліція Донецької області

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на наряд полиции во время исполнения служебных обязанностей. В результате стрельбы погиб капитан полиции Олег Захаренко.

Об этом пишет полиция Донецкой области.

По данным правоохранителей, для поиска нападавшего была введена специальная полицейская операция. К ней привлекли оперативников уголовного розыска, бойцов спецподразделения КОРД и кинологов.

Решающую роль в задержании сыграли местные жители, сообщившие о мужчине, похожем по описанию на разыскиваемого. После обследования территории правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого.

Что известно о нападающем

Задержанным оказался 50-летний житель Славянска, ранее уже судимый. Предварительно установлено, что к моменту совершения преступления он находился в статусе СЗЧ. У мужчины изъяли вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие.

По факту нападения возбуждено уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

убийство работника правоохранительного органа

похищение или присвоение огнестрельного оружия

незаконное обращение с оружием

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что предшествовало

Напомним, в Славянскую Донецкую область 19 марта около 11:30 человек открыл огонь по наряду полиции во время проверки документов.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, во время проверки документов у подозрительного мужчины тот внезапно применил огнестрельное оружие.

От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко — старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции. После совершенного нападавший скрылся.