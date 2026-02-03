РФ нанесла новый удар по Харькову: в ход пошли дроны, ведущая ТЭЦ в критическом состоянии

Российский дрон «Молния» / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Российские войска утром 3 февраля ударили по Харькову дроном «Молния» после массированной ночной атаки. Из-за ночного налета одна из ключевых ТЭЦ города получила существенные повреждения, поэтому из систем отопления многоэтажек приходится сливать воду.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и депутат облсовета Богдан Ткачук.

Удар вражеским дроном зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Детали уточняются.

Ситуация в Харькове и области после ночной атаки

Олег Синегубов сообщил, что в течение ночи регион подвергся массированной вражеской атаке. Российские войска применили большое количество дронов типа «Шахед», а также ракеты, пытаясь поразить объекты энергетической инфраструктуры. Зафиксированы значительные повреждения.

Сейчас все усилия сосредоточены на первоочередной стабилизации энергосистемы Харькова и области, а также на переходе от аварийных к плановым графикам отключения электроэнергии.

«Находимся в постоянной координации с профильными министерствами, в частности МВД и Минэнерго, чтобы привлечь максимальные ресурсы для ликвидации последствий ударов и восстановления критически важных элементов энергосистемы», — заявил Синегубов.

На территории Харьковщины круглосуточно функционируют 778 «Пунктов незламности», из которых 101 расположен в Харькове. Кроме этого, заранее подготовлено еще 354 пункта обогрева.

Повреждена одна из ведущих ТЭЦ Харькова

Ткачук в эфире телеканала «Киев24» рассказал, что из-за вражеской атаки тяжелые повреждения получила одна из ведущих ТЭЦ областного центра. Ее восстановление в нынешних условиях пока невозможно.

«Есть общая такая информация о тяжелых повреждениях одной из ведущих ТЭЦ города Харькова. Соответственно, Терехов сказал о 800 домах, чуть больше, из которых должны сегодня начать сливать воду, потому что восстановление этих ТЭЦ пока невозможно в данный момент. Есть проблема с электричеством», — рассказал депутат.

По его словам, метрополитен в Харькове работает с задержками: интервал между поездами от 10 до 20 мин. Что касается наземного транспорта, тоже есть ограничения на некоторых линиях трамваев и троллейбусов, их заменили автобусы.

Ситуация со светом в Харькове

"Ограничения подачи электричества тоже есть, конечно, и в домах горожан. Что касается других услуг — вода холодная, горячая подается в других районах города Харькова. Это все работает», — сообщил Ткачук.

Напомним, из-за российской ночной атаки 3 февраля Киев и Харьков частично остались без отопления. По данным министра развития громад Алексея Кулебы, под ударом оказалась гражданская инфраструктура многих областей. В столице без тепла более 1100 домов (хуже всего в Дарницком и Днепровском районах). В Харькове отопление исчезло у 110 тыс. абонентов, еще 15 тыс. — в области. Критические объекты переходят на резервное питание, продолжаются ремонты.