Сбила известного на всю Украину оленя Бориса и сбежала: полиция нашла водителя — детали ДТП
Водитель, которая передвигалась в сумерках без включенных фар, скрылась с места аварии, оставив травмированное животное.
В поселке Заречное, Ровенской области, полицейские разыскали водителя, совершившую наезд на местную легенду — оленя по имени Борис. Животное, которое жители считают своим талисманом, получило травмы, однако выжило.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Авария произошла 23 марта около 19:15 по улице Центральной. О наезде правоохранителям сообщил 57-летний местный житель, ставший свидетелем того, как неизвестный автомобиль сбил животное и сразу исчез в темноте.
Полицейские установили, что в ДТП причастна 28-летняя местная жительница. Женщина находилась за рулем автомобиля Mercedes и двигалась по улице без включенного света фар, что, вероятно, помешало ей вовремя заметить животное.
Объяснение водителя и последствия
Правоохранители обнаружили поврежденную легковушку по месту жительства женщины. Свое бегство с места происшествия водитель объяснила правоохранителям психологическим состоянием.
«Водитель объяснила полицейским, что сбежала с места происшествия, потому что испугалась», — отметили в пресс-службе полиции.
Обзор показал, что к моменту совершения аварии женщина была трезвой. Однако за совокупность нарушений на нее составили сразу три административных материала: за ДТП (ст. 124 КУоАП), управление авто без страхового полиса (ч. 1 ст. 126 КУоАП) и оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 122-4 КУоАП).
В настоящее время олень, который является любимцем всего общества Заречного, находится под наблюдением егеря. Местные жители надеются на скорейшее выздоровление своего талисмана.
Охотовед Руслан Христюк для ТСН.ua рассказал, что олень Борис часто приходил в гости.
По его словам, мужчина услышал, как по дороге двигался автомобиль без включенных фар, после чего раздались резкое торможение и удар. Выйдя на улицу, он увидел травмированного Бориса.
В настоящее время оленя планируют транспортировать в столичную ветеринарную клинику, где его обследуют на наличие внутренних повреждений. Сейчас ожидают специалиста, который с расстояния усыпит животное для его безопасной транспортировки. Потому искалеченный олень сейчас не подпускает к себе людей.
Чем известен олень Борис
Олень по имени Борис стал местной знаменитостью и звездой соцсетей. Животное свободно разгуливает по улицам поселка Заречное, часто наведывается к людям, лакомится цветами и даже заходит в местные магазины.
Местные жители знают Бориса уже около шести лет и регулярно видят его на улицах. По их словам, любимым местом оленя есть цветник у почты, где он часто отдыхает. Люди подкармливают животное фруктами и овощами.
Как рассказывал Руслан Христюк, оленя приобрели на Волыни и привезли в Заречненский лесхоз. После нападения волка на других животных Борис выпустили в лес, однако впоследствии он вернулся и начал регулярно наведываться в поселок.
Несмотря на то, что олень иногда наносит незначительный ущерб, местные жители относятся к нему благосклонно и считают своеобразной визитной карточкой общины. Борис стал героем телевизионных сюжетов и популярным персонажем в соцсетях.
