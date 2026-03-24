Олень Борис

В поселке Заречное, Ровенской области, полицейские разыскали водителя, совершившую наезд на местную легенду — оленя по имени Борис. Животное, которое жители считают своим талисманом, получило травмы, однако выжило.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Авария произошла 23 марта около 19:15 по улице Центральной. О наезде правоохранителям сообщил 57-летний местный житель, ставший свидетелем того, как неизвестный автомобиль сбил животное и сразу исчез в темноте.

Полицейские установили, что в ДТП причастна 28-летняя местная жительница. Женщина находилась за рулем автомобиля Mercedes и двигалась по улице без включенного света фар, что, вероятно, помешало ей вовремя заметить животное.

Материалы дела / © Поліція Рівненської області

Объяснение водителя и последствия

Правоохранители обнаружили поврежденную легковушку по месту жительства женщины. Свое бегство с места происшествия водитель объяснила правоохранителям психологическим состоянием.

«Водитель объяснила полицейским, что сбежала с места происшествия, потому что испугалась», — отметили в пресс-службе полиции.

Обзор показал, что к моменту совершения аварии женщина была трезвой. Однако за совокупность нарушений на нее составили сразу три административных материала: за ДТП (ст. 124 КУоАП), управление авто без страхового полиса (ч. 1 ст. 126 КУоАП) и оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 122-4 КУоАП).

Материалы дела / © Поліція Рівненської області

В настоящее время олень, который является любимцем всего общества Заречного, находится под наблюдением егеря. Местные жители надеются на скорейшее выздоровление своего талисмана.

Олень Борис \ Відео: Руслана Христюка / © ТСН

Охотовед Руслан Христюк для ТСН.ua рассказал, что олень Борис часто приходил в гости.

По его словам, мужчина услышал, как по дороге двигался автомобиль без включенных фар, после чего раздались резкое торможение и удар. Выйдя на улицу, он увидел травмированного Бориса.

В настоящее время оленя планируют транспортировать в столичную ветеринарную клинику, где его обследуют на наличие внутренних повреждений. Сейчас ожидают специалиста, который с расстояния усыпит животное для его безопасной транспортировки. Потому искалеченный олень сейчас не подпускает к себе людей.

Чем известен олень Борис

Олень по имени Борис стал местной знаменитостью и звездой соцсетей. Животное свободно разгуливает по улицам поселка Заречное, часто наведывается к людям, лакомится цветами и даже заходит в местные магазины.

Местные жители знают Бориса уже около шести лет и регулярно видят его на улицах. По их словам, любимым местом оленя есть цветник у почты, где он часто отдыхает. Люди подкармливают животное фруктами и овощами.

Как рассказывал Руслан Христюк, оленя приобрели на Волыни и привезли в Заречненский лесхоз. После нападения волка на других животных Борис выпустили в лес, однако впоследствии он вернулся и начал регулярно наведываться в поселок.

Несмотря на то, что олень иногда наносит незначительный ущерб, местные жители относятся к нему благосклонно и считают своеобразной визитной карточкой общины. Борис стал героем телевизионных сюжетов и популярным персонажем в соцсетях.

