- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по Одессе 27 января: количество погибших в очередной раз выросло
Число жертв удара РФ по Одессе 27 января возросло до 5.
В Одессе увеличилось количество жертв российской атаки 27 января. Погибли пять человек.
Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.
Из-за обстрела Одессы умер мужчина
Как отметил Лысак, сегодня, 15 февраля, в больнице скончался мужчина 1948 года рождения.
«Он получил тяжелые ожоги и отравления продуктами горения в собственном доме по ул. Балковской», — констатировал чиновник.
На протяжении всего времени при жизни мужчины боролись медики - он находился в реанимации ожогового отделения.
«Врачи делали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным и близким», — заключил глава МВА.
Напомним, 27 января армия РФ обстреляла Одессу. В частности, удар пришелся на жилые дома, под завалами оказались люди.
В ГСЧС отметили, что атакой поврежден двухэтажный жилой дом.
«По другому адресу возникло разрушение квартиры на 2-м этаже двухэтажного дома. Также разрушены квартиры от 2-го до 4-го этажа в четырехэтажном доме. Из-за попадания в девятиэтажное здание возникло возгорание на 4-м и 5-м этажах», — сообщили спасатели.
Стало известно, что, к сожалению, из-за российской атаки погибли три человека.