Украина
131
1 мин

Удар по Одессе 27 января: количество погибших в очередной раз выросло

Число жертв удара РФ по Одессе 27 января возросло до 5.

Катерина Сердюк
Удар по Одессе 27 января

Удар по Одессе 27 января / © скриншот с видео

В Одессе увеличилось количество жертв российской атаки 27 января. Погибли пять человек.

Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.

Из-за обстрела Одессы умер мужчина

Как отметил Лысак, сегодня, 15 февраля, в больнице скончался мужчина 1948 года рождения.

«Он получил тяжелые ожоги и отравления продуктами горения в собственном доме по ул. Балковской», — констатировал чиновник.

На протяжении всего времени при жизни мужчины боролись медики - он находился в реанимации ожогового отделения.

«Врачи делали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным и близким», — заключил глава МВА.

Напомним, 27 января армия РФ обстреляла Одессу. В частности, удар пришелся на жилые дома, под завалами оказались люди.

В ГСЧС отметили, что атакой поврежден двухэтажный жилой дом.

«По другому адресу возникло разрушение квартиры на 2-м этаже двухэтажного дома. Также разрушены квартиры от 2-го до 4-го этажа в четырехэтажном доме. Из-за попадания в девятиэтажное здание возникло возгорание на 4-м и 5-м этажах», — сообщили спасатели.

Стало известно, что, к сожалению, из-за российской атаки погибли три человека.

