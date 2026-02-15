ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
337
1 хв

Удар по Одесі 27 січня: кількість загиблих учергове зросла

Кулькість жертв удару РФ по Одесі 27 січня зросла до 5.

Катерина Сердюк
Удар по Одесі 27 січня

Удар по Одесі 27 січня / © скриншот з відео

В Одесі зросла кількість жертв російської атаки 27 січня. Загинуло п’ятеро людей.

Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

Через обстріл Одеси помер чоловік

Як зазначив Лисак, сьогодні, 15 лютого, у лікарні помер чоловік 1948 року народження.

«Він отримав важкі опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вул. Балківській», — констатував посадовець.

Впродовж усього часу за життя чоловіка боролися медики — він перебував у реанімації опікового відділення.

«Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими. Мої щирі співчуття рідним та близьким», — завершив голова МВА.

Нагадаємо, 27 січня армія РФ обстріляла Одесу. Зокрема, удар припав на житлові будинки, під завалами опинилися люди.

У ДСНС зазначили, що атакою пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

«За іншою адресою виникло руйнування квартири на 2-другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири від 2-го до 4-го поверху у чотириповерховому будинку. Через влучання у дев’ятиповерховий будинок виникло займання на 4-му та 5-му поверхах», — повідомили рятувальники.

Стало відомо, що, на жаль, через російську атаку загинуло три людини.

