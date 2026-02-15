- Дата публікації
Удар по Одесі 27 січня: кількість загиблих учергове зросла
Кулькість жертв удару РФ по Одесі 27 січня зросла до 5.
В Одесі зросла кількість жертв російської атаки 27 січня. Загинуло п’ятеро людей.
Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.
Через обстріл Одеси помер чоловік
Як зазначив Лисак, сьогодні, 15 лютого, у лікарні помер чоловік 1948 року народження.
«Він отримав важкі опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вул. Балківській», — констатував посадовець.
Впродовж усього часу за життя чоловіка боролися медики — він перебував у реанімації опікового відділення.
«Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими. Мої щирі співчуття рідним та близьким», — завершив голова МВА.
Нагадаємо, 27 січня армія РФ обстріляла Одесу. Зокрема, удар припав на житлові будинки, під завалами опинилися люди.
У ДСНС зазначили, що атакою пошкоджено двоповерховий житловий будинок.
«За іншою адресою виникло руйнування квартири на 2-другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири від 2-го до 4-го поверху у чотириповерховому будинку. Через влучання у дев’ятиповерховий будинок виникло займання на 4-му та 5-му поверхах», — повідомили рятувальники.
Стало відомо, що, на жаль, через російську атаку загинуло три людини.