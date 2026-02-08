Удары по "Капустиному Яру": в Генштабе раскрыли последствия атак

Капустин Яр

Стали известны последствия ударов ВСУ по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области, откуда Россия запускает «Орешник». В частности, повреждения понесла инфраструктура российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Какие последствия ударов по «Капустиному Яру»

По данным Генштаба, повреждены:

техническое сооружение по обслуживанию баллистических ракет средней дальности

монтажный корпус;

состав материально-технического обеспечения

«Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются», — добавили в ведомстве.

В Силах обороны отмечают: работа по снижению боевого потенциала российского агрессора будет продолжаться и дальше. Это будет происходить системно и целенаправленно.

“Капустин Яр” - что известно об ударе 5 февраля

Напомним, в течение января 2026 года ВСУ нанесли серию ударов по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области РФ. Там, как известно, расположен центр предстартовой подготовки ракет средней и межконтинентальной дальности, в частности, комплекса «Орешник». Ударные действия были предприняты, в частности, с использованием украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго», достигших этого стратегического объекта на юге России.

Часть зданий на полигоне получила повреждения, один ангар испытал существенные разрушения, а часть персонала эвакуирована из зоны поражения. Это повлекло за собой повреждение инфраструктуры, используемой для подготовки запусков, и стало важным ударом по потенциалу ракетных программ противника.