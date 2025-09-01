Украина впервые ударила "Фламинго" по российской цели в оккупированном Крыму: военный обозреватель сообщил детали

Украинская ракета «Фламинго» / © Associated Press

Реклама

Украина в субботу, 30 августа, вероятно, впервые ударила Фламинго — крылатой ракетой собственного производства — по российской цели.

Такое предположение высказал военный обозреватель ВВС Павел Аксенов.

Киев заявил о производстве этой ракеты несколько недель назад в августе. Ее фото и технические характеристики обнародовали перед поездкой Владимира Зеленского в Вашингтон.

Реклама

Как оказалось, украинская ракета может лететь на три тысячи километров и нести в тонну взрывчатки.

Первый боевой выход «Фламинго»

В субботу утром украинские войска ударили по российскому военному объекту на берегу Перекопского залива в районе города Армянск в аннексированном Крыму.

По данным интернет-издания «Астра», удар по пограничному залогу ФСБ России нанесли ракеты «Нептун». Украинское издание «Милитарный» утверждает, что это были крылатые ракеты «Фламинго».

31 августа украинский телеграмм-канал «Николаевский Ванек» выложил видео пуска ракет, похожих на «Фламинго», на морском побережье. В сообщении «Милитарного» сказано, что это были те же ракеты «Фламинго», которые затем поразили залог под Армянском.

Реклама

Первый вероятный запуск «Фламинго» по российским целям / © скриншот с видео

Подтверждение этой информации от независимых источников не поступало.

Как отметил военный обозреватель ВВС Павел Аксенов, оценить характер ущерба тоже сложно — в открытом доступе нет спутниковых снимков высокого разрешения. В BBC есть спутниковые фото с сервиса PlanetLabs, но их какие-то не позволяет оценить результаты удара.

Спутниковый снимок за 29 августа, до вероятного удара / Фото с сервиса PlanetLabs

Спутниковый снимок за 31 августа, после вероятного удара / Фото с сервиса PlanetLabs

Вероятно, повреждено здание комплекса пограничного залога — на снимке видно темное пятно, свидетельствующее о взрыве.

Возможно также, что второй взрыв произошел вблизи территории объекта — это также свидетельствует темное пятно в районе дороги.

Реклама

«Заявленные мощности ракеты „Фламинго“ — дальность в три тысячи километров и боевая часть весом более тонны — было бы легче оценить, если бы она пролетела большее расстояние. Залог расположен в нескольких десятках километров от территории на морском берегу, которую контролируют ВСУ», — отметил Аксенов.

Однако, по словам военного обозревателя, на видеозаписях пусков видно, что это крылатые ракеты, по очертаниям действительно похожие на «Фламинго», которые публиковали ранее.

Серьезный вызов для РФ

Появление нового типа украинских ракет вызвало активное обсуждение в соцсетях, а по внешнему виду — двигатель или воздухозаборник, установленный сзади и сверху корпуса ракеты, а также фиксированные крылья — ее даже начали сравнивать с немецкой «Фау-1» времен Второй мировой войны или советским разведывательным беспилотником Ту-14.

Впрочем, военные обозреватели по тому же виду и озвученной дальности полета предполагают, что на самом деле речь идет об украинском варианте ракеты FP-5 от эмиратской Milanion Group. Ее заявленные характеристики: дальность до 3 тыс. км, высота полета — до 5 км, крейсерская скорость — 850-900 км/ч, максимальная скорость — 950 км/ч, максимальное время в воздухе — до 4 часов.

Реклама

Сколько таких ракет и как быстро может производить Украина, пока неизвестно.

Впрочем, даже запуск 10-15 таких ракет с тонной взрывчатки по какому-то военному заводу в глубине России может быть серьезным вызовом для российского ВПК.

Фотография с выставки украинского оружия / © ВВС

Дальность в 3 тыс. км, если эти ракеты действительно будут способны лететь на такое расстояние, позволит Украине «доставать» цели не только в приграничные России, но и во всей ее европейской части и даже на Урале и Татарстане.

Например, расстояние от Киева до Москвы — 750 км.

Реклама

От Харьковской области до Елабуги в Татарстане, где производятся «Шахеды», около 1400 км, а с той же Харьковщины до завода «Купол» в Ижевске (еще одного места производства «Шахедов») — около 1300 км.

Напомним, военный эксперт Романенко объяснил, стоит ли надеяться, что «Фламинго» станет «серебряным шаром» и сколько таких ракет нужно, чтобы нанести РФ урон.