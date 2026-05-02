Украину накрывает сильная волна заморозков, а за ней антициклон из Африки: синоптики шокировали прогнозом

Самый холодный за последние пять лет апрель наконец-то остался позади. Несмотря на то, что атмосферные процессы постепенно настраиваются на летний лад, май дебютирует с серьезными синоптическими нюансами. Украинские метеорологи предупреждают: опасность ночных заморозков еще не миновала, хотя днем уже солнце будет греть по-настоящему.

По словам синоптика Натальи Диденко, воскресенье в Украине будет еще теплее субботы. Днем столбики термометров покажут от +12 до +18 градусов, а в западных областях и кое-где на севере воздух прогреется до +17…+22 градусов.

«Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, только какой-то пакостный влажный островок попытается попугать дождиком на Черниговщине и Киевщине. В Киеве 3 мая будет тепло, до +18…+20 градусов. С дождями как-то немного странно — будто и антициклон, должно быть сухо. Но хвост атмосферного фронта может вызвать краткий дождь в столице. Не растеряйтесь», — отметила специалист.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань объясняет причину столь резкого потепления. По его словам, арктический воздух сейчас постепенно оттесняется высотным гребнем антициклона Winfried. Именно по его периферии в Украину входит трансформированный сухой тропический воздух с севера Африки.

«В период 4-7 мая погода сделает первые шаги навстречу лету. Ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем комфортно 18-23 градуса и никакой надежды на осадки. Воздух будет оставаться очень сухим, что будет способствовать быстрому росту показателя горимости», — прогнозирует Постригань.

Где ударят заморозки

Украинский гидрометеорологический центр бьет тревогу и предупреждает об опасных метеорологических явлениях во многих регионах. Ночью 3 мая в центральных, южных, восточных, а также Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов. Подобная ситуация сохранится и в ночь на 4 мая на востоке страны. Поэтому синоптики официально объявили I уровень опасности (желтый).

Во Львовской области также объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что опасность сохранится и 4 мая — в горах на поверхности почвы прогнозируют 0-2 градуса мороза.

В Днепропетровской области специалисты также предупреждают о I уровне опасности. Также в Одесской области местами на поверхности почвы и даже в воздухе ожидается заморозок от 0 до 3 градусов.

Наиболее угрожающая ситуация сложилась на Харьковщине, где региональный центр объявил ІІ уровень опасности (оранжевый). Заморозки на поверхности почвы задержатся в этом регионе также и в следующую ночь, 4 мая.

Подробный прогноз погоды по областям и городам

По Украине 3 мая прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, на юго-востоке страны северо-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду. В целом по стране в эту ночь температура составит 1-6 градусов тепла, днем 11-16 градусов. В западных и большинстве северных областей ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 16-21 градуса.

Киев: в регионе ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью по области ожидается 3-8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 16-21 градуса. В самом Киеве ночная температура будет составлять 6-8 градусов тепла, а дневная достигнет 17-19 градусов.

Львов: ожидается переменная облачность, без осадков, однако ночью и утром возможен слабый туман. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью будет 1-6 градусов тепла, днем — 18-23 градуса тепла. Во Львове ночью прогнозируют 3-5 градусов тепла, днем 19-21 градус.

Днепр: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Дневная температура по области поднимется до 12-17 градусов тепла, ночью ожидается от 0 до 3 градусов тепла. В городе Днепр ночью температура будет 2-4 градуса тепла, днем столбики термометров покажут 13-15 градусов.

Одесса: синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. На автодорогах области видимость будет оставаться хорошей. Ночью по области температура опустится до 2-7 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 14-19 градусов. В самой Одессе прогнозируют 5-7 градусов тепла ночью и 14-16 градусов днем. Температура морской воды будет составлять 9-10 градусов.

Харьков: в регионе 3 мая переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 метров в секунду. Днем по области воздух прогреется до 12-17 градусов тепла, в Харькове — до 13-15 градусов.

На 4 мая прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер сменится на северо-восточный (3-8 м/с). Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов тепла, днем 14-19 градусов.

Уже 5 мая в Харьковской области потеплеет: ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а днем столбики термометров достигнут отметок 17-22 градуса. Осадков тоже не предполагается.

Советы огородникам: сеять или ждать

Метеорологи обращают особое внимание аграриев и дачников на состояние почвы. Несмотря на рост солнечного тепла, земля еще не прогрелась достаточно для высадки теплолюбивых культур.

Постригание подчеркивает, что для огурцов, дынь и арбузов время еще не пришло. В настоящее время температура почвы значительно отстает от климатической нормы и составляет всего 7-9 градусов тепла против необходимых 12 градусов. Если посеять семена в такую холодную почву, они просто испортятся и сопреют.

Холодостойкие культуры, такие как капуста, свекла, петрушка, морковь и подсолнечник, сеять уже актуально. Однако с высадкой уязвимой рассады специалисты советуют категорически не спешить, ведь вероятность заморозков будет сохраняться и в следующие выходные.

