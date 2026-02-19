"Укрзализныця" сообщает об изменениях в расписании поездов в нескольких областях: детали

Поезд / © Associated Press

По состоянию на 19 февраля движение поездов организовано с учетом ситуации безопасности. Есть изменения в Сумской, Харьковской, Донбассе и Запорожье.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Где есть изменения в движении поездов

Сумщина: региональные поезда временно курсируют только в/из Конотоп.

Харьковщина и Донетчина: от Лозовой до Краматорска пассажиров перевозят автобусами; поезд №102 ожидает пересадку с трансферов из Донетчины, которые задерживаются из-за сложных погодных условий. Региональные экспрессы изюмского направления двигаются с незначительными задержками.

Запорожье: поезда №86/85 Львов — Запорожье — Львов, №5/6 Ясиня — Запорожье — Ясиня, №128/127 Львов — Запорожье — Львов и №51/52 Одесса — Запорожье — Одесса временно курсируют в/из Днепра, между Днепром и Запорожьем организован автобусный трансфер. Другие поезда дальнего сообщения планируют доводить до/из Запорожья — решение будут приниматься оперативно в зависимости от ситуации.

Пассажиров просят следить за объявлениями поездных бригад и работников вокзалов и активировать push-уведомление в приложении УЗ.

Ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» ограничила сообщение между Запорожьем и Конотопом. По данным железнодорожников, есть угроза обстрелов и последствия атак БпЛА, поэтому сообщение с Запорожье ограничено в Днепр, а на Сумщине поезда курсируют только в Конотоп. Для пассажиров на сложных участках были организованы автобусные трансферы.