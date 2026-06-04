Утром РФ запустила новую волну дронов: опасность досталась запада, произошли первые взрывы (карты)

Воздушная тревога. / © Associated Press

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Утром 4 июня армия РФ запустила беспилотники — в Украине объявлена воздушная тревога. Дроны, в частности реактивные, фиксируют в ряде областей. В Запорожье произошли взрывы.

Об этом стало известно с карты тревог, а также сообщили воздушные силы ВСУ.

С карты тревог видно, что сирены частично раздаются в регионах на севере, граничащих с Беларусью. В частности, около 06:00 тревога была объявлена в Коростенском районе Житомирской области и в Вышгородском районе Киевщины.

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В 08:15 «покраснел» Сарненский район Ровенской области. Он граничит непосредственно с Берестейской областью Беларуси. В частности, существует опасность для Сарны. Кроме того, тревога расширилась на Ровно и район.

«Ударные БпЛА с северо-востока на юго-запад Житомирщины в направлении Ровенщины», — сообщили военные в 07:53.

В частности, по данным ПС, ударные БПЛА фиксируют на Днепропетровщине — в направлении Павлограда и Кривого Рога. Беспилотники также двигаются в направлении Запорожья и Николаева.

В то же время, реактивные БплА зафиксировали на Черниговщине, они держат курс в направлении Броваров Киевской области.

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Карты тревог

Карта тревог по состоянию на 08:30 четверга, 4 июня.

Карта тревог по состоянию на 07:40 четверга, 4 июня.

Взрывы в Запорожье

В Запорожском районе в 06:30 была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов. Первые взрывы в областном центре произошли около 07:50.

«В Запорожье раздались звуки взрыва», — сообщили корреспонденты «Общественного».

Как сообщалось, утром воздушная тревога была объявлена в Киеве. Она продолжалась несколько минут.

Отметим, что ночью против 4 июня РФ атаковала баллистической ракетой Искандер-М и запустила 293 БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили 264 вражеских дрона. В то же время был зафиксирован «прилет» баллистики.

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