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- Украина
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Утром РФ запустила новую волну дронов: опасность досталась запада, произошли первые взрывы (карты)
С самого утра Россия направила в Украину ударные и реактивные беспилотники.
Утром 4 июня армия РФ запустила беспилотники — в Украине объявлена воздушная тревога. Дроны, в частности реактивные, фиксируют в ряде областей. В Запорожье произошли взрывы.
Об этом стало известно с карты тревог, а также сообщили воздушные силы ВСУ.
С карты тревог видно, что сирены частично раздаются в регионах на севере, граничащих с Беларусью. В частности, около 06:00 тревога была объявлена в Коростенском районе Житомирской области и в Вышгородском районе Киевщины.
В 08:15 «покраснел» Сарненский район Ровенской области. Он граничит непосредственно с Берестейской областью Беларуси. В частности, существует опасность для Сарны. Кроме того, тревога расширилась на Ровно и район.
«Ударные БпЛА с северо-востока на юго-запад Житомирщины в направлении Ровенщины», — сообщили военные в 07:53.
В частности, по данным ПС, ударные БПЛА фиксируют на Днепропетровщине — в направлении Павлограда и Кривого Рога. Беспилотники также двигаются в направлении Запорожья и Николаева.
В то же время, реактивные БплА зафиксировали на Черниговщине, они держат курс в направлении Броваров Киевской области.
Карты тревог
Взрывы в Запорожье
В Запорожском районе в 06:30 была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов. Первые взрывы в областном центре произошли около 07:50.
«В Запорожье раздались звуки взрыва», — сообщили корреспонденты «Общественного».
Как сообщалось, утром воздушная тревога была объявлена в Киеве. Она продолжалась несколько минут.
Отметим, что ночью против 4 июня РФ атаковала баллистической ракетой Искандер-М и запустила 293 БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили 264 вражеских дрона. В то же время был зафиксирован «прилет» баллистики.