С какого возраста украинцы считаются пожилыми людьми: в Гоструде дали ответ

Пенсионеры / © ТСН

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В Украине пожилыми гражданами считаются лица, уже достигшие пенсионного возраста. Также к этой категории относятся люди, которым до выхода на пенсию осталось не более полутора лет.

Именно такое определение предусмотрено действующим украинским законодательством и используется при применении ряда социальных и трудовых норм, пишет издание «На пенсии».

Какой пенсионный возраст установлен в Украине?

Согласно части первой статьи 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», от 1 января 2018 года право на пенсию по возрасту возникает по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа.

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Учитывая это, к пожилым гражданам в Украине принадлежат не только 60-летние пенсионеры. Такой статус распространяется и на лиц, которым исполнилось 58 лет и 6 месяцев, ведь до достижения пенсионного возраста им остается менее полутора лет.

Именно этот возраст Гоструда назвала границей, после которой граждане могут считаться пожилыми лицами в соответствии с законодательством.

Кто в Украине имеет право на пожизненную пенсию

В Украине термин «пожизненная пенсия» охватывает несколько различных механизмов пенсионного обеспечения. Часть выплат гарантируется государством, в то время как другие формируются за счет личных накоплений граждан и выплачиваются по условиям специальных договоров.

Раньше мы писали о том, что пенсии в Украине будут считать по-новому.

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