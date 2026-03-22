В Чернигове в супермаркете прогремел взрыв — новые детали

Пока известно о трех пострадавших. На месте работают правоохранители.

Анастасия Павленко
Полиция работает на месте инцидента / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 22 марта, в Чернигове в супермаркете АТБ предварительно взорвался неизвестный предмет.

Об этом сообщил глава МВА Дмитрий Брижинский.

«После взрыва в АТБ в больницу доставили троих пострадавших — мужчину и двух женщин. Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести. Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое», — отметил он.

Напомним, в историческом центре Чернигова на выставке боеприпасов у художественного музея им. Галагана произошел взрыв. Причиной стала детонация боевого оружия, являвшаяся частью экспозиции. В результате инцидента пострадали дети, в частности двухлетний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Двое военных, разрешивших ребенку выстрелить из гранатомета, получили реальные сроки заключения.

