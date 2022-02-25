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В Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации

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В Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации

Чернобыльськая АЕС / Instagram

В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

В Чернобыльской зоне, где находятся российские оккупанты, зафиксировано увеличение радиации.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучение (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений. В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне пока невозможно", — говорится в сообщении.

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