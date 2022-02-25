В Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации

В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

В Чернобыльской зоне, где находятся российские оккупанты, зафиксировано увеличение радиации.

Также читайте Украинские защитники пленили российских оккупантов: появились фото

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучение (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений. В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне пока невозможно", — говорится в сообщении.