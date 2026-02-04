В Украине хотят наказывать за отказ от брака после помолвки: детали

Бракосочетание / © Pixabay

В Украине планируют законодательно урегулировать правовые последствия расторжения помолвки: в случае отказа от брака после обещания жениться сторона может быть обязана компенсировать не только расходы на подготовку свадьбы, но и моральный ущерб.

Об этом говорится в Проекте Гражданского кодекса Украины (Кодекса права частного), законопроекте №14394.

Согласно положениям документа, помолвкой считается взаимное обещание мужчины и женщины заключить брак — независимо от того, была ли она предоставлена в устной или письменной форме. При этом с момента подачи заявления о государственной регистрации брака лица приобретают статус жениха и невесты.

При этом в проекте отдельно отмечается: помолвка сама по себе не обязывает стороны обязательно вступать в брак. Однако в случае отказа от свадьбы после помолвки возникают определенные имущественные последствия.

В частности, лицо, отказавшееся от заключения брака, должно возместить другой стороне расходы, понесенные в связи с подготовкой к свадьбе. В отличие от действующего законодательства, новая редакция кодекса также предусматривает возможность компенсации морального вреда.

В то же время законопроект определяет перечень обстоятельств, при которых возмещение не применяется. Компенсация не взимается, если отказ от брака связан с противоправным или аморальным поведением партнера или с сокрытием существенных фактов. К таким обстоятельствам отнесены, в частности, тяжелая болезнь, наличие ребенка, судимость, изменение пола, пребывание в фактическом браке или существование предыдущего брака.

Отдельно регулируется вопрос подарков, сделанных в связи с будущим браком. Если свадьба не состоялась, даритель получает право обратиться в суд с требованием расторгнуть договор дарения. В таком случае подарок должен быть возвращен, а если это невозможно — возмещается его полная стоимость.

Законопроект №14394 сейчас находится на стадии парламентского рассмотрения, и его окончательное принятие будет зависеть от позиции народных депутатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине рассматривают законодательную инициативу, которая предусматривает возможность заключения брака с 14 лет в исключительных ситуациях.